BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 17:16
Valentine’s Day bate la ușă, iar unii se pregătesc de cadouri romantice, cine în oraș și postări perfecte pe Instagram. Alții… se pregătesc doar să râdă. Dacă faci parte din a doua categorie, bancul de mai jos este exact ce-ți trebuie pentru a te binedispune cu câteva zile înainte de celebrarea iubirii.

– Anul ăsta de Valentines Day vreau o pereche de papuci Gucci

– Fix la asta lucram, iubire.

Alte bancuri haioase

Un colonel, fumându-și pipa în verandă, strigă Ia ordonanța sa:
– Ioanee, ia vino încoace!
– Ordonați don’ colonel!!
– Măi Ioane, tu ești băiat de Ia țară, cu judecată sănătoasă. Ia să-mi spui tu mie, dacă eu fac dragoste cu nevastă-mea ,se consideră o plăcere sau o îndatorire?
– Păi don’ colonel , io cred că e plăcere
– De ce crezi asta?
– Păi don’ colonel, dacă ar fi o îndatorire m-ați pune pe mine s-o fac!

Trei lilieci fac concurs de cine mananca cel mai mult.
Pleaca primul dimineata si vine seara cu fata plina de sange si zice:
– Ba, ati vazut turma aia de oi?
– Da.
– E ,acum nu mai e!
Pleaca al 2-lea, vine seara si zice:
– Ba, ati vazut turma aia de vaci?
– Da.
– E, acum nu mai e!
Pleaca al 3-lea, vine seara cu o aripa rupta si fata plina de sange si zice:
– Ba, ati vazut stalpul ala?
– Da.
– E, io nu l-am vazut..

Acum dacă am văzut ce vrea un bărbat de la Dumnezeu, e timpul să vedem și cum cere o femeie ceva de la Dumnezeu. Deci:

O tânără se roagă la cel de sus:
– Doamne, de data aceasta vreau să mă rog pentru cei din jurul meu, fără a cere nimic pentru mine. Dă-i Doamne mamei mele un ginere chipeș, bogat, cu vile și mașini, dotat și cumsecade.

– Aveți copii?
– Da, unul.
– Fumează?
– Nu se-atinge niciodată de țigări…
– Bea? Merge la o cafea?
– Nici măcar in vis…
– Seara se culcă târziu?
– Nu, deloc! După masă merge direct la culcare…
– O, dar e un tânăr model! Si ce vârstă are?
– Cinci luni …

