BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților

Valentine’s Day bate la ușă, iar unii se pregătesc de cadouri romantice, cine în oraș și postări perfecte pe Instagram. Alții… se pregătesc doar să râdă. Dacă faci parte din a doua categorie, bancul de mai jos este exact ce-ți trebuie pentru a te binedispune cu câteva zile înainte de celebrarea iubirii.
– Anul ăsta de Valentines Day vreau o pereche de papuci Gucci
– Fix la asta lucram, iubire.
Un colonel, fumându-și pipa în verandă, strigă Ia ordonanța sa:
– Ioanee, ia vino încoace!
– Ordonați don’ colonel!!
– Măi Ioane, tu ești băiat de Ia țară, cu judecată sănătoasă. Ia să-mi spui tu mie, dacă eu fac dragoste cu nevastă-mea ,se consideră o plăcere sau o îndatorire?
– Păi don’ colonel , io cred că e plăcere
– De ce crezi asta?
– Păi don’ colonel, dacă ar fi o îndatorire m-ați pune pe mine s-o fac!
Trei lilieci fac concurs de cine mananca cel mai mult.
Pleaca primul dimineata si vine seara cu fata plina de sange si zice:
– Ba, ati vazut turma aia de oi?
– Da.
– E ,acum nu mai e!
Pleaca al 2-lea, vine seara si zice:
– Ba, ati vazut turma aia de vaci?
– Da.
– E, acum nu mai e!
Pleaca al 3-lea, vine seara cu o aripa rupta si fata plina de sange si zice:
– Ba, ati vazut stalpul ala?
– Da.
– E, io nu l-am vazut..
Acum dacă am văzut ce vrea un bărbat de la Dumnezeu, e timpul să vedem și cum cere o femeie ceva de la Dumnezeu. Deci:
O tânără se roagă la cel de sus:
– Doamne, de data aceasta vreau să mă rog pentru cei din jurul meu, fără a cere nimic pentru mine. Dă-i Doamne mamei mele un ginere chipeș, bogat, cu vile și mașini, dotat și cumsecade.
– Aveți copii?
– Da, unul.
– Fumează?
– Nu se-atinge niciodată de țigări…
– Bea? Merge la o cafea?
– Nici măcar in vis…
– Seara se culcă târziu?
– Nu, deloc! După masă merge direct la culcare…
– O, dar e un tânăr model! Si ce vârstă are?
– Cinci luni …
