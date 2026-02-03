BANCUL ZILEI | Ferrari versus Logan

Cancan îți schimbă ziua cu o glumă bună. Umorul nu costă nimic, nu cere condiții speciale și funcționează chiar și în zilele mai grele. Practic, e o pauză de bine într-o zi aglomerată.
Unul cu un Logan, la semafor, îi face semn unuia cu Ferrari să coboare geamul și îl întreabă sec:
– Ești mulțumit de ea, că am văzut că nu prea își cumpără lumea?
– Copii, cine poate să-mi spună ce este „destinul”?
Ion ridică mâna:
– Domn’ profesor, destinul e atunci când te duci la frigider, îl deschizi, te uiți, îl închizi, apoi te întorci peste 5 minute sperând că s-a schimbat ceva.
Profesorul, mirat:
– Interesant… dar tu, Gheorghe, ce crezi?
– Destinul e când mama spune „nu mânca tot, că vine taică-tu” și taică-tu zice „nu mânca tot, că vine mama”.
Profesorul râde și spune:
– Foarte bine! Dar tu, Bulă?
Bulă se ridică și zice:
– Destinul e atunci când înveți pentru testul greșit, vii pregătit, și profesorul spune: „Astăzi dăm surpriză!”.
Învăţătoarea: – Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?
– Mama e plecată din localitate!
Bulă și Ștrulp la ora de istorie
Bulă și Ștrulă la ora de istorie: – Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?
– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!
– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?
– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…
– Și nu știi să mulțumești?
– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!
Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!
BANCUL ZILEI | Un bucureștean avea un papagal