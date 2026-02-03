BANCUL ZILEI | Ferrari versus Logan

Cancan îți schimbă ziua cu o glumă bună. Umorul nu costă nimic, nu cere condiții speciale și funcționează chiar și în zilele mai grele. Practic, e o pauză de bine într-o zi aglomerată.

Unul cu un Logan, la semafor, îi face semn unuia cu Ferrari să coboare geamul și îl întreabă sec:

– Ești mulțumit de ea, că am văzut că nu prea își cumpără lumea?

Bulă și profesorul

– Copii, cine poate să-mi spună ce este „destinul”?

Ion ridică mâna:

– Domn’ profesor, destinul e atunci când te duci la frigider, îl deschizi, te uiți, îl închizi, apoi te întorci peste 5 minute sperând că s-a schimbat ceva.

Profesorul, mirat:

– Interesant… dar tu, Gheorghe, ce crezi?

– Destinul e când mama spune „nu mânca tot, că vine taică-tu” și taică-tu zice „nu mânca tot, că vine mama”.

Profesorul râde și spune:

– Foarte bine! Dar tu, Bulă?

Bulă se ridică și zice:

– Destinul e atunci când înveți pentru testul greșit, vii pregătit, și profesorul spune: „Astăzi dăm surpriză!”.

Bulă și greșelile de ortografie

Învăţătoarea: – Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?

– Mama e plecată din localitate!

Bulă și Ștrulp la ora de istorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie: – Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?

– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

Mirel și mărirea de salariu

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

– Și nu știi să mulțumești?

– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:

– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!

Veterinarul îl întreabă:

– Ce probleme are exact?

Bărbatul spune:

– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.

Veterinarul îl privește atent și întreabă:

– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?

– Nu, niciodată, spune bărbatul.

– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?

– Niciodată, recunoaște bărbatul.

Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:

– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

