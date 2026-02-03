Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Ferrari versus Logan

BANCUL ZILEI | Ferrari versus Logan

De: Simona Tudorache 03/02/2026 | 15:46
BANCUL ZILEI | Ferrari versus Logan

Cancan îți schimbă ziua cu o glumă bună. Umorul nu costă nimic, nu cere condiții speciale și funcționează chiar și în zilele mai grele. Practic, e o pauză de bine într-o zi aglomerată.

Unul cu un Logan, la semafor, îi face semn unuia cu Ferrari să coboare geamul și îl întreabă sec:
– Ești mulțumit de ea, că am văzut că nu prea își cumpără lumea?

 

Bulă și profesorul

– Copii, cine poate să-mi spună ce este „destinul”?
Ion ridică mâna:
– Domn’ profesor, destinul e atunci când te duci la frigider, îl deschizi, te uiți, îl închizi, apoi te întorci peste 5 minute sperând că s-a schimbat ceva.
Profesorul, mirat:
– Interesant… dar tu, Gheorghe, ce crezi?
– Destinul e când mama spune „nu mânca tot, că vine taică-tu” și taică-tu zice „nu mânca tot, că vine mama”.
Profesorul râde și spune:
– Foarte bine! Dar tu, Bulă?
Bulă se ridică și zice:
– Destinul e atunci când înveți pentru testul greșit, vii pregătit, și profesorul spune: „Astăzi dăm surpriză!”.

Bulă și greșelile de ortografie

Învăţătoarea: – Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?
– Mama e plecată din localitate!
Bulă și Ștrulp la ora de istorie
Bulă și Ștrulă la ora de istorie: – Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?
– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

Mirel și mărirea de salariu

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?
– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…
– Și nu știi să mulțumești?
– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

BANCUL ZILEI | Un bucureștean avea un papagal

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
Bancuri
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
BANC | Bulă, Bubulina și psihologul
Bancuri
BANC | Bulă, Bubulina și psihologul
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. ...
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste ...
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste momente
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
Vezi toate știrile
×