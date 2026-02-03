Acasă » Știri » ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste momente

De: Redacția CANCAN 03/02/2026 | 16:38
Frații Mocanu au făcut recurs la condamnarea primită de ei pe 6 noiembrie 2025. Manelistul Dani Mocanu a solicitat să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare primită în luna noiembrie 2025 pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. O cerere de recurs în casație a depus și fratele manelistului, care are de executat o pedeapsă de șapte ani.

În prezent, ei se află în arest la domiciliu. Frații Mocanu încearcă să obțină acum anularea condamnării. Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței, fiind localizați în Italia, de unde autoritățile române încearcă să-i aducă în țară. Procedura privind extrădarea celor doi se judecă la Curtea de Apel Napoli. Marți, instanța supremă a admis judecarea căii extraordinare de atac exercitate de Dani și Ionuț Mocanu.

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Sec?ia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5. Stabileşte termen de judecată în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel şi a părţilor civile”, se arată în minuta publicată de ICCJ.

De ce sunt acuzați frații Mocanu

Cei doi sunt acuzați că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat. Încidentul a avut loc într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112. După agresiune, bărbatul a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. În urma anchetei, s-a stabilit că frații Mocanu l-au lovit.

Dani Mocanu a mai avut probleme cu legea. El a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. Manelistul primise inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, dar a fost achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, Dani Mocanu a fost reținut, după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr, într-un club din Târgu Mureș. Filmarea a ajuns virală pe TikTok.

