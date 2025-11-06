Ce făcea Dani Mocanu, cu puțin timp înainte să fie condamnat la închisoare? Avem imaginile

Dani Mocanu a primit o pedeapsă cu executare de 4 ani. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Ce făcea cu puțin timp înainte să afle decizia definitivă? Vezi în articol!

Totul a început în anul 2022, atunci când Dani Mocanu se afla în mijlocul unui conflict violent, alături de fratele lui, Nando. Cei doi au fost implicați într-o bătaie între mai multe persoane. Potrivit procurorilor, situația a degenerat, iar o victimă a fost lovită cu o rangă.

În urma investigației, procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Dani Mocanu și fratele lui au fost reținuti la acel moment.

Ce făcea Dani Mocanu, cu puțin timp înainte să fie condamnat la închisoare

Astăzi, 6 noiembrie 2025, artistul și-a primit sentința definitivă. După trei ani de procese, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Nando, fratele manelistului, a primit 7 ani de închisoare.

În urmă cu doar câteva ore, Dani Mocanu își promova noua melodie „Minora”. Manelistul posta un story pe Instagram în care își invita fanii să lase un comentariu la noul său videoclip. Mai mult, el le promitea oamenilor o recompensă pentru cel mai frumos comentariu: o dedicație muzicală. Se pare că nu va mai reuși să facă acestu lucru pentru cel care ar fi fost câștigător.

„Toți minorii intrați repede la noua melodie „Minora” pe YouTube. Lăsați un comentariu! Cel mai frumos comentariu va primi de la mine o dedicație muzicală.”, a spus manelistul.

În videoclipul melodiei „Minora”, Dani Mocanu apare alături de o domnișoară și joacă rolul iubitului care își răpește iubita minoră și nu ține cont de ce spune lumea. În scenă, manelistul este urmărit de mascați și fuge alături de tânără. Coincidența face că Dani Mocanu și-a primit sentința chiar după ce a publicat melodia în care fuge de oamenii legii.

