Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!

Noi informații au fost făcute publice în legătură cu starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, după ce în spațiul media au circulat speculații privind o posibilă agravare a situației sale medicale.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României a transmis o primă reacție, menită să clarifice zvonurile apărute în ultimele zile.

Mircea Lucescu dezminte zvonurile despre starea sa de sănătate

Mircea Lucescu traversează o perioadă dificilă din punct de vedere medical, fiind internat la Spitalul Universitar din București. Este a treia oară de la începutul anului când tehnicianul ajunge sub supravegherea medicilor, ceea ce a alimentat îngrijorările publicului și ale suporterilor echipei naționale. În presă au apărut informații potrivit cărora starea sa ar fi mult mai gravă decât s-a comunicat oficial.

În urma acestor speculații, selecționerul a oferit o scurtă declarație pentru a lămuri situația. În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu a transmis că se simte mai bine decât s-a vehiculat și că tratamentul pe care îl urmează este unul necesar, dar nu alarmant.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit FRF.

Primele declaraţii ale antrenorului după speculaţiile apărute

Federația Română de Fotbal a emis, la rândul său, un comunicat oficial în care explică natura problemelor medicale cu care se confruntă selecționerul. Conform informațiilor transmise de FRF, Mircea Lucescu urmează un tratament cu antibiotice din cauza unei infecții subcutanate, iar evoluția stării sale este una favorabilă.

De asmenea, instituția a subliniat că nu a existat niciun moment discuția privind transferul antrenorului către o altă unitate medicală, fie din țară, fie din străinătate.

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă. Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate”, transmite FRF.

