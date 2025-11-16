Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit

A ieșit scandal mare înainte de meciul Bosina -România din preliminariile Cupei Mondiale și este scandal și în urma lui. După meci, la conferința de presă, Mircea Lucescu a răbufnit și s-a plâns de condițiile întâlnite la Zenica, însă nici jurnaliștii bosniaci nu au fost prea blânzi cu el. Cum l-au numit?

Echipa națională a României a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Astfel, tricolorii au rămas fără nicio speranță și visează la un adversar mai facil la barajul din luna martie. Spiritele au fost încinse după meci.

Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu!

După meci, la conferința de presă, Mircea Lucescu a răbufnit și s-a plâns de condițiile de la Zenica, de starea stadionului și de atitudinea fanilor bosniaci. Selecționerul României a cerut inclusiv intervenția FIFA.

Mircea Lucescu a vorbit despre o lipsă totală de respect din partea bosniacilor și a avut multe de reproșat și la adresa arbitrajului lui Michael Oliver. Acesta a mai punctat că fanii bosniaci au huiduit în timpul imnului național.

În replică, bosniacii susțin că atitudinea fanilor de la Zenica a fost provocată de gesturile făcute înaintea meciului de ultrașii români. Cei de la Unici sub Tricolor au trecut prin Serbia și au afișat un banner cu Ratko Mladic, considerat criminal de război pentru genocid. Din acest motiv, bosniacii au cerut sancțiuni din partea FIFA și UEFA pentru România și chiar intervenția autorităților.

În urma tuturor celor întâmplate, jurnaliștii din Bosnia l-au jignit pe Mircea Lucescu, pe care l-au numit „un mare ipocrit”. De asemenea, au titrat că antrenorul a încercat să își caute scuze și să arunce vina în toate părțile.

„Un mare expert, dar și un mare ipocrit: Selecționerul României a fost scos din sărite după meciul de la Zenica, toți sunt de vină, dar nu și el. Experimentatul Mircea Lucescu este indignat de condițiile cu care s-a confruntat echipa națională a României la Zenica în timpul meciului împotriva Bosniei. După meci, Mircea Lucescu, s-a plâns de huiduitul fanilor în imnul național al oaspeților, precum și de diverse scandări. Acesta a fost un răspuns la provocările continue ale românilor pe parcursul întregii zile, care au afișat chiar și un banner scandalos de susținere pentru criminalul de război Ratko Mladic. Nu știm la ce se aștepta Lucescu după toate astea”, au scris jurnaliști de la slobodna-bosna.ba.

