Acasă » Știri » Sport » Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: „Românii trebuie interziși la Zenica”

Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: „Românii trebuie interziși la Zenica”

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 21:10
Scandal înainte de meciul Bosnia - România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: Românii trebuie interziși la Zenica
Scandal înainte de meciul Bosnia - România /Foto: Facebook @Echipa națională de fotbal a României

A ieșit scandal mare înainte de meciul Bosina -România din preliminariile Cupei Mondiale. Ultrașii lui Dinamo au ajuns la Belgrad, unde au afișat un banner cu un mesaj ce i-a înfuriat serios pe bosniaci. Se cere intervenția FIFA și UEFA!

România se află într-un moment crucial în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, având programate ultimele două meciuri din preliminarii. „Tricolorii” se vor întâlni în această seara, de la ora 21:45, cu Bosnia și Herțegovina. Însă, înaintea meciului a ieșit scandal mare.

Scandal înainte de meciul Bosnia – România

Ultrașii lui Dinamo au trecut prin Belgrad, unde au afișat un banner cu următorul mesaj: „Mladić, erou european, a redus musulmanii la zero”. Ei bine, acest mesaj a stârnit revolta iar jurnaliștii de la Sarajevo au cerut o sesizare din partea FIFA și UEFA, plus interzicea suporterilor respectivi în țară.

„Statul e pus la încercare: Românilor ar trebui să li se interzică venirea la Zenica după asta!”, a titrat sportsport.ba.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Se cere intervenția FIFA și UEFA

Mesajul afișat de ultrași face referire la Ratko Mladic, fost general al armatei sârbe bosniace. În 2017 a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat pentru genocidul de la Srebrenica, crime împotriva umanității, persecuții pe baze etnice și religioase, terorizarea populației din Sarajevo, deportări și tratamente inumane.

Imaginea cu banner-ul afișat de români înainte de meci s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și a provocat reacții dure din partea presei și a suporterilor bosniaci.

„Mesajul rușinos al suporterilor români transmis din Belgrad nu trebuie să fie doar o poveste care ține o oră sau două. Agențiile de securitate ale statului trebuie să acționeze, la fel ca și forul de conducere al fotbalului bosniac, care acum este obligat să informeze FIFA și UEFA despre toate acestea.

Oricât de mult am încerca să privim acest meci doar din perspectiva sportivă, suporterii naționalei României ne-au forțat ca, în acest moment, un alt aspect să devină mai important. (…) Mesajul rușinos și glorificarea unui om, dacă îl putem numi astfel, care a fost condamnat pentru genocid și crime de război sunt de neacceptat, iar celor care s-au fotografiat cu mândrie cu acest banner trebuie să li se interzică intrarea în Bosnia și Herțegovina.

Statul trebuie să acționeze, dar nu doar el. Și Federația de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei trebuie să solicite urgent agențiilor de poliție să interzică accesul suporterilor români în Bosnia și Herțegovina sau, dacă deja au intrat în țară, să îi escorteze afară.

Dacă ar avea loc vreun incident cu acești indivizi lipsiți de umanitate, în cazul în care ar intra pe stadionul Bilino Polje, iar apoi ar urma eventuale sancțiuni pentru echipa noastră națională, responsabilitatea ar reveni exclusiv Federației și agențiilor de securitate ale statului.

Având în vedere toate cele scrise mai sus, nu poate și nu trebuie să existe nicio scuză, iar în plus, forul de conducere al fotbalului bosniac trebuie să informeze UEFA și FIFA despre acest caz. Este timp pentru asta, iar interzicerea suporterilor români la Zenica și la meci, în acest moment, are o importanță mai mare decât un eventual triumf și trei puncte”, au mai scris jurnaliștii bosniaci.

Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV

A fost inaugurată statuia lui Helmuth Duckadam. Cine a fost prezent la eveniment

Tags:
Iți recomandăm
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Știri
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
La ce oră începe meciul Bosnia – România. Ce reguli trebuie să știe suporterii români care vor fi pe stadion
Știri
La ce oră începe meciul Bosnia – România. Ce reguli trebuie să știe suporterii români care vor fi…
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel ...
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub ...
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Vezi toate știrile
×