Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: „Românii trebuie interziși la Zenica”

A ieșit scandal mare înainte de meciul Bosina -România din preliminariile Cupei Mondiale. Ultrașii lui Dinamo au ajuns la Belgrad, unde au afișat un banner cu un mesaj ce i-a înfuriat serios pe bosniaci. Se cere intervenția FIFA și UEFA!

România se află într-un moment crucial în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, având programate ultimele două meciuri din preliminarii. „Tricolorii” se vor întâlni în această seara, de la ora 21:45, cu Bosnia și Herțegovina. Însă, înaintea meciului a ieșit scandal mare.

Scandal înainte de meciul Bosnia – România

Ultrașii lui Dinamo au trecut prin Belgrad, unde au afișat un banner cu următorul mesaj: „Mladić, erou european, a redus musulmanii la zero”. Ei bine, acest mesaj a stârnit revolta iar jurnaliștii de la Sarajevo au cerut o sesizare din partea FIFA și UEFA, plus interzicea suporterilor respectivi în țară.

„Statul e pus la încercare: Românilor ar trebui să li se interzică venirea la Zenica după asta!”, a titrat sportsport.ba.

Se cere intervenția FIFA și UEFA

Mesajul afișat de ultrași face referire la Ratko Mladic, fost general al armatei sârbe bosniace. În 2017 a fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a fost găsit vinovat pentru genocidul de la Srebrenica, crime împotriva umanității, persecuții pe baze etnice și religioase, terorizarea populației din Sarajevo, deportări și tratamente inumane.

Imaginea cu banner-ul afișat de români înainte de meci s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și a provocat reacții dure din partea presei și a suporterilor bosniaci.

„Mesajul rușinos al suporterilor români transmis din Belgrad nu trebuie să fie doar o poveste care ține o oră sau două. Agențiile de securitate ale statului trebuie să acționeze, la fel ca și forul de conducere al fotbalului bosniac, care acum este obligat să informeze FIFA și UEFA despre toate acestea. Oricât de mult am încerca să privim acest meci doar din perspectiva sportivă, suporterii naționalei României ne-au forțat ca, în acest moment, un alt aspect să devină mai important. (…) Mesajul rușinos și glorificarea unui om, dacă îl putem numi astfel, care a fost condamnat pentru genocid și crime de război sunt de neacceptat, iar celor care s-au fotografiat cu mândrie cu acest banner trebuie să li se interzică intrarea în Bosnia și Herțegovina. Statul trebuie să acționeze, dar nu doar el. Și Federația de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei trebuie să solicite urgent agențiilor de poliție să interzică accesul suporterilor români în Bosnia și Herțegovina sau, dacă deja au intrat în țară, să îi escorteze afară. Dacă ar avea loc vreun incident cu acești indivizi lipsiți de umanitate, în cazul în care ar intra pe stadionul Bilino Polje, iar apoi ar urma eventuale sancțiuni pentru echipa noastră națională, responsabilitatea ar reveni exclusiv Federației și agențiilor de securitate ale statului. Având în vedere toate cele scrise mai sus, nu poate și nu trebuie să existe nicio scuză, iar în plus, forul de conducere al fotbalului bosniac trebuie să informeze UEFA și FIFA despre acest caz. Este timp pentru asta, iar interzicerea suporterilor români la Zenica și la meci, în acest moment, are o importanță mai mare decât un eventual triumf și trei puncte”, au mai scris jurnaliștii bosniaci.

