La ce oră începe meciul Bosnia – România. Ce reguli trebuie să știe suporterii români care vor fi pe stadion

De: Mirela Loșniță 15/11/2025 | 18:04
Românii care vor fi prezenți la Zenica pentru meciul Bosnia-România trebuie să respecte reguli stricte de acces și siguranță, în condițiile în care autoritățile au anunțat deja restricții de trafic, limitări privind materialele de susținere și măsuri speciale pentru gestionarea fanilor înaintea partidei din preliminariile Mondialului.

UPDATE 19:30: Echipa de start alcătuită de selecționerul Mircea Lucescu în această seara ar fi Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Știrea inițială:

Organizatorii meciului Bosnia–România au oferit informații importante pentru suporteri. La partida de sâmbătă, de la ora 21:45, din preliminariile pentru Cupa Mondială sunt așteptați aproximativ 11.700 de spectatori, dintre care 750 vor fi români – 550 în peluză și 200 în tribune.

Ce reguli trebuie să știe suporterii români care vor fi pe teren

Accesul către stadion va fi complet restricționat cu patru ore înainte de startul meciului, toate străzile din zonă fiind închise traficului, cu excepția vehiculelor incluse pe lista oficială transmisă de Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina (FA BiH). Suporterii români au primit prin e-mail un formular pe care trebuie să îl completeze pentru înregistrarea mașinii.

Pentru această partidă, nu sunt permise coregrafii de amploare. Sunt admise doar bannerele și materialele standard de susținere. Tobele și portavocile pot fi utilizate, însă autoritățile vor înregistra datele de identificare ale persoanelor care intră pe stadion cu aceste obiecte. Steagurile României și Bosniei sunt permise, dar fără bețe, conform regulilor de siguranță.

Românii care se află la Zenica sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale, să evite orice provocare și să își susțină echipa într-un mod civilizat, pentru a contribui la o atmosferă sigură și corectă.

Așadar, partida dintre România și Bosnia și Herțegovina va fi transmisă în direct pe Prima TV, sâmbătă, începând cu ora 21:45, și poate fi ascultată la Radio România Actualități.

