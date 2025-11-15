Acasă » Știri » LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria

De: Mirela Loșniță 15/11/2025 | 20:49
România se află într-un moment crucial în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, având programate ultimele două meciuri din preliminarii. „Tricolorii” vor întâlni în această seara, de la ora 21:45, Bosnia și Herțegovina, iar marți vor primi vizita selecționatei din San Marino. Ambele partide sunt decisive pentru clasamentul final al grupei și, implicit, pentru șansele echipei naționale de a se califica.

Organizatorii meciului Bosnia–România au oferit informații importante pentru suporteri. La partida de sâmbătă, de la ora 21:45, din preliminariile pentru Cupa Mondială sunt așteptați aproximativ 11.700 de spectatori, dintre care 750 vor fi români – 550 în peluză și 200 în tribune.

LIVE TEXT Bosnia – România

UPDATE 19:30: Echipa de start alcătuită de selecționerul Mircea Lucescu în această seara ar fi Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R. Marin, Tănase, Petrila, Sorescu

Știrea inițială:

România vine după un succes neașteptat, 1-0 cu Austria, și are în același timp o revanșă de luat după înfrângerea cu 1-0 în fața Bosniei, pe Arena Națională. O victorie în această seară ar putea fi decisivă în lupta pentru locul al doilea, care asigură participarea la baraj. România are deja biletul acolo, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, însă o clasare pe doi ar putea aduce, teoretic, un adversar mai facil în semifinale.

Echipa probabilă a României este: Ionuț Radu – Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Nicușor Bancu – Marius Marin, Vlad Dragomir – Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă – Denis Drăguș

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

FUNDAȘI

  1. Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1)
  2. Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  3. Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1)
  4. Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  5. Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  6. Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0)
  7. Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2)
  8. Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI

  1. Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0)
  2. Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0)
  3. Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12)
  4. Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0)
  5. Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7)
  6. Florin TĂNASE (FCSB, 24/5)
  7. Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  8. Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10)
  9. David MICULESCU (FCSB, 5/0)
  10. Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5)
  11. Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0)
  12. Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

Programul Grupei H (meciuri rămase):

15 noiembrie
19:00 – Cipru – Austria
21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie
21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026

×