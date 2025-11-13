Acasă » Știri » Sport » Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV

De: Anca Chihaie 13/11/2025 | 15:17
România se află în fața unui moment important în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, având programate ultimele două partide din preliminariile competiției. „Tricolorii” vor întâlni, sâmbătă seară, de la ora 21:45, pe Bosnia și Herțegovina, în timp ce marți vor primi vizita reprezentativei San Marino. Ambele meciuri se anunță decisive pentru clasamentul final al grupei și, implicit, pentru șansele de calificare ale echipei naționale.

Antrenorul Mircea Lucescu, aflat la 80 de ani, a convocat pentru aceste dueluri jucători importanți, printre care și Vlad Dragomir, mijlocașul de 26 de ani al formației cipriote Pafos FC. Fotbalistul traversează o perioadă bună în carieră și pare pregătit să aducă aportul său la echipa națională, în condițiile în care România are nevoie de victorii pentru a rămâne în lupta pentru un loc de baraj.

România-Bosnia, meciul decisiv al tricolorilor

România se află în prezent pe locul trei al grupei, cu 10 puncte, fiind depășită de Austria, care conduce cu 15 puncte, și de Bosnia și Herțegovina, aflată la doar trei puncte distanță. În continuare, Cipru ocupă locul patru, cu opt puncte, iar San Marino rămâne ultima clasată, fără nicio victorie sau punct câștigat. Această ierarhie face ca ultimele două meciuri să fie esențiale pentru „tricolori”, întrucât obținerea unuia dintre primele două locuri din grupă ar însemna un traseu teoretic mai facil în barajul de calificare pentru CM 2026.

Dragomir a făcut parte din echipa care a obținut victoria la limită împotriva Austriei, scor 1-0, însă recunoaște că a resimțit o anumită presiune. Pentru mijlocaș, partida cu Austria a fost prima în care a fost titular într-un meci cu miză majoră pentru națională.

„Am avut puțină presiune, pentru că a fost primul meci în care am fost titular într-un meci important. Mi-a fost teamă de legătura dintre mine și colegi. Nu am jucat foarte mult împreună, așa încât să știu ce-și dorește să facă fiecare pe teren”,  a explicat Dragomir într-un interviu preluat de Federația Română de Fotbal.

Partida dintre România și Bosnia și Herțegovina va fi transmisă în direct pe Prima TV, sâmbătă, începând cu ora 21:45. În sezonul actual, mijlocașul român a evoluat în 17 partide pentru Pafos FC, reușind să înscrie de trei ori. Potrivit platformei Transfermarkt, valoarea sa de piață este estimată la două milioane de euro, semn că evoluțiile sale din Cipru au atras atenția și au consolidat locul său în echipa națională.

