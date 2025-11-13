A fost inaugurată statuia lui Helmuth Duckadam. Cine a fost prezent la eveniment

Joi, 13 noiembrie, comuna Semlac din județul Arad a fost martora unui moment plin de emoție și recunoștință: dezvelirea statuii dedicate lui Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București și „Eroul de la Sevilla”.
Comunitatea sa natală a dorit astfel să-i aducă un omagiu unui om care a lăsat o amprentă puternică nu doar în fotbalul românesc, ci și în inimile tuturor celor care l-au urmărit în ziua de 7 mai 1986, când a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei.
La eveniment au participat sute de persoane, dintre care mulți localnici care au vrut să fie parte dintr-un moment de neuitat pentru istoria sportului românesc. Alături de ei s-a aflat și Alexandra Duckadam, cea care i-a fost alături până în ultimele momente ale vieții și care a împărtășit cu emoție amintiri despre viața și cariera soțului ei. Prezența Alexandrei a adus un aer de sensibilitate evenimentului, amintind tuturor că, dincolo de legendă, Helmut Duckadam a fost un om cu povești, bucurii și greutăți.
Evenimentul a strâns și personalități din lumea fotbalului, printre care și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, care a lucrat îndeaproape cu Duckadam în perioada în care acesta a activat la clubul campioanei României. Stoica a mărturisit că Duckadam nu a fost doar un portar de excepție, ci și un coleg și un prieten de nădejde.
Statuia în sine este o lucrare impresionantă, realizată din bronz și amplasată în apropierea stadionului din Semlac. Sculptorul a surprins momentul iconic din 1986: Duckadam ținând în brațe patru mingi, simbol al celor patru penalty-uri apărate în fața Barcelonei, iar la baza statuii este inscripționat numele său, alături de o amintire despre ziua istorică de 7 mai. În plus, este prezentă și Cupa Campionilor Europeni, amintind tuturor de triumful care a rămas veșnic în istoria fotbalului european. Costul realizării statuii a fost de aproximativ 40.000 de euro, o investiție în memoria unui om care a adus mândrie unei întregi națiuni.
