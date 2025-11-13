A fost inaugurată statuia lui Helmuth Duckadam. Cine a fost prezent la eveniment

Joi, 13 noiembrie, comuna Semlac din județul Arad a fost martora unui moment plin de emoție și recunoștință: dezvelirea statuii dedicate lui Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București și „Eroul de la Sevilla”.

Comunitatea sa natală a dorit astfel să-i aducă un omagiu unui om care a lăsat o amprentă puternică nu doar în fotbalul românesc, ci și în inimile tuturor celor care l-au urmărit în ziua de 7 mai 1986, când a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei.

A fost inaugurată statuia lui Helmuth Duckadam

La eveniment au participat sute de persoane, dintre care mulți localnici care au vrut să fie parte dintr-un moment de neuitat pentru istoria sportului românesc. Alături de ei s-a aflat și Alexandra Duckadam, cea care i-a fost alături până în ultimele momente ale vieții și care a împărtășit cu emoție amintiri despre viața și cariera soțului ei. Prezența Alexandrei a adus un aer de sensibilitate evenimentului, amintind tuturor că, dincolo de legendă, Helmut Duckadam a fost un om cu povești, bucurii și greutăți.

Evenimentul a strâns și personalități din lumea fotbalului, printre care și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, care a lucrat îndeaproape cu Duckadam în perioada în care acesta a activat la clubul campioanei României. Stoica a mărturisit că Duckadam nu a fost doar un portar de excepție, ci și un coleg și un prieten de nădejde.

Statuia în sine este o lucrare impresionantă, realizată din bronz și amplasată în apropierea stadionului din Semlac. Sculptorul a surprins momentul iconic din 1986: Duckadam ținând în brațe patru mingi, simbol al celor patru penalty-uri apărate în fața Barcelonei, iar la baza statuii este inscripționat numele său, alături de o amintire despre ziua istorică de 7 mai. În plus, este prezentă și Cupa Campionilor Europeni, amintind tuturor de triumful care a rămas veșnic în istoria fotbalului european. Costul realizării statuii a fost de aproximativ 40.000 de euro, o investiție în memoria unui om care a adus mândrie unei întregi națiuni.

