Văduva lui Helmut Duckadam, confesiuni dureroase la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. PROMISIUNEA pe care o respectă și azi: “Sunt convinsă că ar fi foarte mândru”

Timpul trece, dar durerea rămâne. Văduva lui Helmut Duckadam a oferit unul dintre puținele interviuri pentru CANCAN.RO, la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. Femeia care i-a stat alături o bună perioadă din viață a renunțat la tot doar pentru a-i duce proiectele mai departe, în memoria lui. Deși este o femeie discretă și rar apare în public, Alexandra a acceptat să vorbească despre anul care a trecut fără iubirea vieții sale.
Moartea lui Helmut Duckadam a zguduit o țară întreagă! Eroul de la Sevilla, omul care a scris istorie în fotbalul românesc, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la doar 65 de ani și a lăsat în urmă o familie distrusă de durere și o lume sportivă în lacrimi. Alexandra Duckadam, soția regretatului portar a oferit rareori declarații după moartea soțului ei. CANCAN.RO a obținut mărturisiri emoționante de la văduva Eroului de la Sevilla.
Prezentă la un eveniment important din Capitală, Alexandra Duckadam a oferit unul dintre puținele interviuri după moartea lui Helmut Duckadam. Femeia și-a canalizat toată energia pentru a-i duce mai departe proiectele regretatului soț. Mai mult, a vorbit și despre suferinta fiicei sale, în vârstă de 17 ani!
CANCAN.RO: Cum a fost ultimul an pentru dumneavoastră?
Alexandra Duckadam: Sunt așa cum mă vedeți! Mă simt diferit de cum mă vedeți. A fost un an foarte greu, dar încerc să merg înainte. Mi-am dedicat timpul să duc mai departe memoria lui Helmut. Lucruri care mă țin ocupată!
CANCAN:RO: Important este că poate aceste activități vă mai iau gândul…
Alexandra Duckadam: Știind că fac ceva pentru el într-adevăr îmi dau putere, mă țin ocupată și trec mai ușor zilele.
CANCAN:RO: Cum este fiica dumneavoastră?
Alexandra Duckadam: Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui
CANCAN:RO: Vă visați des soțul?
Alexandra Duckadam: Da, îl visez. Dimineața uit ce am visat, dar pe parcursul zilei îmi reamintesc. Ca un Deja Vu. Mi-am făcut o misiune în a-i păstra vie amintirea. Altceva nu am de făcut!
CANCAN.RO: Credeți că ar fi mândru de ceea ce faceți acum în memoria lui?
Alexandra Duckadam: Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis!
