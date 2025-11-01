Văduva lui Helmut Duckadam, confesiuni dureroase la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. PROMISIUNEA pe care o respectă și azi: “Sunt convinsă că ar fi foarte mândru”

Timpul trece, dar durerea rămâne. Văduva lui Helmut Duckadam a oferit unul dintre puținele interviuri pentru CANCAN.RO, la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. Femeia care i-a stat alături o bună perioadă din viață a renunțat la tot doar pentru a-i duce proiectele mai departe, în memoria lui. Deși este o femeie discretă și rar apare în public, Alexandra a acceptat să vorbească despre anul care a trecut fără iubirea vieții sale.

Moartea lui Helmut Duckadam a zguduit o țară întreagă! Eroul de la Sevilla, omul care a scris istorie în fotbalul românesc, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la doar 65 de ani și a lăsat în urmă o familie distrusă de durere și o lume sportivă în lacrimi. Alexandra Duckadam, soția regretatului portar a oferit rareori declarații după moartea soțului ei. CANCAN.RO a obținut mărturisiri emoționante de la văduva Eroului de la Sevilla.

Văduva lui Helmut Duckadam declarații emoționante despre moartea Eroului de la Sevilla

Prezentă la un eveniment important din Capitală, Alexandra Duckadam a oferit unul dintre puținele interviuri după moartea lui Helmut Duckadam. Femeia și-a canalizat toată energia pentru a-i duce mai departe proiectele regretatului soț. Mai mult, a vorbit și despre suferinta fiicei sale, în vârstă de 17 ani!

CANCAN.RO: Cum a fost ultimul an pentru dumneavoastră?

Alexandra Duckadam: Sunt așa cum mă vedeți! Mă simt diferit de cum mă vedeți. A fost un an foarte greu, dar încerc să merg înainte. Mi-am dedicat timpul să duc mai departe memoria lui Helmut. Lucruri care mă țin ocupată!

CANCAN:RO: Important este că poate aceste activități vă mai iau gândul…

Alexandra Duckadam: Știind că fac ceva pentru el într-adevăr îmi dau putere, mă țin ocupată și trec mai ușor zilele.

CANCAN:RO: Cum este fiica dumneavoastră?

Alexandra Duckadam: Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui

CANCAN:RO: Vă visați des soțul?

Alexandra Duckadam: Da, îl visez. Dimineața uit ce am visat, dar pe parcursul zilei îmi reamintesc. Ca un Deja Vu. Mi-am făcut o misiune în a-i păstra vie amintirea. Altceva nu am de făcut!

CANCAN.RO: Credeți că ar fi mândru de ceea ce faceți acum în memoria lui?

Alexandra Duckadam: Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis!

