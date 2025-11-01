Acasă » Exclusiv » Văduva lui Helmut Duckadam, confesiuni dureroase la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. PROMISIUNEA pe care o respectă și azi: “Sunt convinsă că ar fi foarte mândru”

Văduva lui Helmut Duckadam, confesiuni dureroase la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. PROMISIUNEA pe care o respectă și azi: “Sunt convinsă că ar fi foarte mândru”

De: Rebeka Pascu 01/11/2025 | 17:57
Văduva lui Helmut Duckadam, confesiuni dureroase la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. PROMISIUNEA pe care o respectă și azi: “Sunt convinsă că ar fi foarte mândru”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Timpul trece, dar durerea rămâne. Văduva lui Helmut Duckadam a oferit unul dintre puținele interviuri pentru CANCAN.RO, la un an de la moartea Eroului de la Sevilla. Femeia care i-a stat alături o bună perioadă din viață a renunțat la tot doar pentru a-i duce proiectele mai departe, în memoria lui. Deși este o femeie discretă și rar apare în public, Alexandra a acceptat să vorbească despre anul care a trecut fără iubirea vieții sale.

Moartea lui Helmut Duckadam a zguduit o țară întreagă! Eroul de la Sevilla, omul care a scris istorie în fotbalul românesc, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la doar 65 de ani și a lăsat în urmă o familie distrusă de durere și o lume sportivă în lacrimi. Alexandra Duckadam, soția regretatului portar a oferit rareori declarații după moartea soțului ei. CANCAN.RO a obținut mărturisiri emoționante de la văduva Eroului de la Sevilla.

Helmut Duckadam
Aproape un an de la moartea lui Helmut Duckadam/Foto: Facebook / Helmut Duckadam

Văduva lui Helmut Duckadam declarații emoționante despre moartea Eroului de la Sevilla

Prezentă la un eveniment important din Capitală, Alexandra Duckadam a oferit unul dintre puținele interviuri după moartea lui Helmut Duckadam. Femeia și-a canalizat toată energia pentru a-i duce mai departe proiectele regretatului soț. Mai mult, a vorbit și despre suferinta fiicei sale, în vârstă de 17 ani!

CANCAN.RO: Cum a fost ultimul an pentru dumneavoastră?

Alexandra Duckadam: Sunt așa cum mă vedeți! Mă simt diferit de cum mă vedeți. A fost un an foarte greu, dar încerc să merg înainte. Mi-am dedicat timpul să duc mai departe memoria lui Helmut. Lucruri care mă țin ocupată!

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

CANCAN:RO: Important este că poate aceste activități vă mai iau gândul…

Alexandra Duckadam: Știind că fac ceva pentru el într-adevăr îmi dau putere, mă țin ocupată și trec mai ușor zilele.

CANCAN:RO: Cum este fiica dumneavoastră?

Alexandra Duckadam: Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui

Helmut Duckadam și soția lui/Foto: Instagram / Alexandra Duckadam

CANCAN:RO: Vă visați des soțul?

Alexandra Duckadam: Da, îl visez. Dimineața uit ce am visat, dar pe parcursul zilei îmi reamintesc. Ca un Deja Vu. Mi-am făcut o misiune în a-i păstra vie amintirea. Altceva nu am de făcut!

CANCAN.RO: Credeți că ar fi mândru de ceea ce faceți acum în memoria lui?

Alexandra Duckadam: Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis!

CITEȘTE ȘI: Fiica lui Helmut Duckadam trăiește o reală dramă! Ce pățește de fiecare dată când se duce la școală

NU RATA: Gestul suporterilor FCSB pentru văduva lui Duckadam! Va fi prezentă la meciul cu Manchester United, dar a făcut o mărturisire neașteptată: ”Va fi un moment cu o mare încărcătură”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex”
Exclusiv
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să…
Noaptea în care vedetele au dat frâu liber imaginației! CANCAN.RO a făcut topul celor mai spectaculoase apariții de Halloween
Exclusiv
Noaptea în care vedetele au dat frâu liber imaginației! CANCAN.RO a făcut topul celor mai spectaculoase apariții de Halloween
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de...
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova:...
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie
Digi24
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează...
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro,...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: ...
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în ...
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost ...
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba…”
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Vezi toate știrile
×