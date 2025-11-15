Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor

România se află într-un moment crucial în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, având programate ultimele două meciuri din preliminarii. „Tricolorii” vor întâlni în această seara, de la ora 21:45, Bosnia și Herțegovina, iar marți vor primi vizita selecționatei din San Marino. Ambele partide sunt decisive pentru clasamentul final al grupei și, implicit, pentru șansele echipei naționale de a se califica.

Organizatorii meciului Bosnia–România au oferit informații importante pentru suporteri. La partida de sâmbătă, de la ora 21:45, din preliminariile pentru Cupa Mondială sunt așteptați aproximativ 11.700 de spectatori, dintre care 750 vor fi români – 550 în peluză și 200 în tribune.

LIVE TEXT Bosnia – România, scor 3-1

UPDATE 23:44: Fluier final. România pierde în fața Bosniei, după ce a deschis scorul meciului. Românii intră la barajul de la Liga Națiunilor pentru calificarea la turneul final, în luna martie 2026.

UPDATE 23:40: Bosnia înscrie al treilea gol al serii. Tricolorii au fost învinși și nedreptățiți pe teren.

UPDATE 23:38: Intră Tănase pe teren, Dennis Man iese.

UPDATE 23:37: Arbitrul anunță 7 minute de prelungiri.

UPDATE 23:34: Răzvan Marin o comite, dar nu primește cartonaș, și Bosnia se bucură. Adversarii mai schimbă un jucător pe teren.

UPDATE 23:34: Lovitură liberă pentru România. Ghiță s-a oprit la timp, risca să comită o greșeală. Chipciu a fost blocat. Românii pierd mingea, Rațiu o recuperează și o trimite la portar.

UPDATE 23:32: Stadionul se umple de fluierături și Răzvan Marin comite o greșeală.

UPDATE 23:28: Bosnia, la un pas să ne dea 3 goluri. Ratare spectaculoasă.

UPDATE 23:26: Gol Bosnia. Adversarul ne conduce după un șut spre colțul porții al lui Bajraktarevic.

UPDATE 23:23: O nouă lovitură liberă pentru Bosnia, a fost un mare risc pentru ca adversarii să ne ia fața. Mihăilă ia mingea, Răzvan Marin este atins.

UPDATE 23:20: Lovitură periculoasă ratată de bosniaci, Dennis Man preia mingea. Fault și cartonaș galben la Dzeko. Intră Răzvan Marin în locul lui Dragomir.

UPDATE 23:19: Corner pentru Bosnia. Jocul adversarilor devine mai agresiv. Mingea a fost respinsă de români, Lucescu se pregătește de alte 2 schimbări? Burnic a fost înlocuit cu Basic.

UPDATE 23:18: Ghiță, intervenție excepțională. Moralul jucătorilor români e la pământ după eliminarea lui Drăguș.

UPDATE 23:14: Drăguș a primit cartonașul roșu după ce a lovit un bosniac cu piciorul în cap. Adversarul Katic a căzut la pământ.

UPDATE 23:11: Cartonas galben pentru Burnic. Drăguș intră în teren în locul lui Bîrligea.

UPDATE 23:08: Românii tatonează poarta adversarului pentru a prinde avataj pe tabela de marcat. Ocaziile sunt, din păcate, ratate. În ciuda faptului că românii sunt strigați „țiganii, țiganii”, arbitrul nu ia atitudine.

UPDATE 23:07: Bosniacii s-au apropiat de poartă, dar România apără. Rațiu a preluat mingea vertiginos. Aruncare de la margine.

UPDATE 23:02: Marius Marin, lovit în teren. Este plin de sânge după ce a fost lovit cu cotul în ureche, dar nu se acordă niciun cartonaș. Ianis Hagi intervine la arbitru după ce echipa este strigată în continuare „țiganii, țiganii”. Meciul a fost întrerupt câteva minute. Arbitrul s-a dus la banca tehnică a României, unde a purtat o discuție aprinsă cu Mircea Lucescu.

UPDATE 22:52: Bosnia a egalat cu ajutorul lui Dzeko. Suporterii echipei adverse s-au activat.

UPDATE 22:51: Bosnia a făcut primele schimbări din teren: Bazdar a fost înlocuit cu Tabakovic, iar Malic cu Alajbegovic.

UPDATE 22:51: S-a fluierat începutul celei de-a doua reprize. Comentatorii români au avut probleme cu sunetul în prima repriză, se pare că ar fi niște oficiali de vină.

Final repriza întâi

UPDATE 22:33: Ocazie de gol a Bosniei în ultimele secunde de meci ale primei reprize. Ratare spectaculoasă, mingea a fost trimisă în bară. Arbitrul a fluierat finalul primei reprize și al celor 2 minute de prelungiri.

UPDATE 22:32: Racovițan ia cartonaș galben, primul primit de România în seara aceasta. Bosnia conduce la această categorie cu 3 cartonașe galbene.

UPDATE 22:30: Cartonaș galben pentru Muharemovic după o intrare agresivă în Bîrligea. Arbitrul a anunțat 2 minute de prelungiri ale primei reprize.

UPDATE 22:28: Portarul României apără un șut al bosniacilor spre poartă.

UPDATE 22:28: Mihăilă și Bîrligea au dat o pasă spectaculoasă către Dennis Man, care a șutat cu stângul spre poarta Bosniei, dar a ratat.

UPDATE 22:27: Mai sunt aproape 5 minute din prima repriză. România conduce în continuare. Jocul adversarilor pare să devină mai agresiv.

UPDATE 22:21: Dedic a primit un cartonaș galben după o intrare violentă.

UPDATE 22:21: O ratare spectaculoasă a Bosniei la poarta României. Șutul a trecut pe lângă ea.

UPDATE 22:15: Muharemovic respinge o nouă șansă a tricolorilor spre poartă.

UPDATE 22:11: Dennis Man a avut o nouă șansă la poarta Bosniei, dar a alunecat.

UPDATE 22:06: Apărarea României a salvat poarta de la un gol din partea adversarilor. Tensiunea pe teren crește, atacul Bosniei sporește.

UPDATE 22:03: GOOOOL ROMÂNIA! Bîrligea a scris istorie la început de meci, din pasa lui Mihăilă!

UPDATE 22:00: Dennis Man, întins pe gazon. Arbitrul i-a făcut semn să se ridice.

UPDATE 21:55: Bosnia a avut o șansă periculoasă la poarta României, chiar a cerut fault. Faza s-a soldat cu o lovitură liberă pentru adversarii României.

UPDATE 21:50: Fault realizat de Katic, care a primit și cartonaș galben pentru intrarea lui la Mihăilă, și lovitură liberă pentru România. Prima șansă la gol a tricolorilor, soldată cu un șut peste poartă.

UPDATE 21:50: Tensiune pe teren în minutele de început ale primei partide. Acțiunea se desfășoară în fluierăturile agresive ale suporterilor.

UPDATE 21:45: Căpitanul Ianis Hagi, scos la confruntare alături de arbitru și căpitanul echipei adverse. Galeria adversă scandează într-una „țiganii, țiganii”.

UPDATE 21:40: Imnul României a început să fie intonat și cei prezenți de pe stadion, din tabăra adversă, au început să fluiere și să huiduie. Forța România!

UPDATE 19:30: Echipa de start alcătuită de selecționerul Mircea Lucescu în această seara ar fi Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R. Marin, Tănase, Petrila, Sorescu

Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic

Rezerve: Hadzikic, Zlomisic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetovic, Saric, Alajbegovic

Știrea inițială:

România vine după un succes neașteptat, 1-0 cu Austria, și are în același timp o revanșă de luat după înfrângerea cu 1-0 în fața Bosniei, pe Arena Națională. O victorie în această seară ar putea fi decisivă în lupta pentru locul al doilea, care asigură participarea la baraj. România are deja biletul acolo, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, însă o clasare pe doi ar putea aduce, teoretic, un adversar mai facil în semifinale.

Echipa probabilă a României este: Ionuț Radu – Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Nicușor Bancu – Marius Marin, Vlad Dragomir – Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă – Denis Drăguș

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0)

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2) Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7) Florin TĂNASE (FCSB, 24/5) Darius OLARU (FCSB, 26/0) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10) David MICULESCU (FCSB, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0) Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1)

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

Programul Grupei H (meciuri rămase):

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026