Ce au descoperit 9 norvegieni în București, după ce au văzut Rapid-FC Argeș? ”Diferit față de ceea ce vedem acasă

Nouă suporteri norvegieni au străbătut mii de kilometri pentru a fi prezenți pe stadionul din Giulești la partida dintre Rapid București și FC Argeș, marcând o experiență unică în viața lor de fani. Aceștia nu s-au aflat la București întâmplător, ci pentru a urmări evoluțiile compatriotului lor, mijlocașul Tobias Christensen, care evoluează în echipa giuleșteană.

Mijlocașul Tobias Christensen, ajuns la Rapid în septembrie 2024, după transferul de 700.000 de euro de la Videoton, s-a întâlnit cu fanii norvegieni imediat după finalul partidei.

Întâlnirea a fost un moment deosebit pentru suporteri, care au apreciat disponibilitatea jucătorului de a sta de vorbă și de a face fotografii. Christensen a reușit să se integreze rapid în echipa lui Costel Gâlcă, devenind titular de bază și contribuind la performanțele formației. În sezonul anterior, a înregistrat trei goluri și trei pase decisive în 34 de partide, iar în actuala stagiune a adăugat un gol și patru pase decisive în 17 meciuri.

Ce au transmis suporterii norvegieni

Meciul, câștigat de Rapid cu scorul de 2-0, a reprezentat nu doar o victorie importantă în Superliga României, ci și un moment special pentru fanii norvegieni, care au fost impresionați de atmosfera de pe stadion. Grupul de suporteri a fost fascinat de energia pe care fanii români o transmit în tribune. Comparativ cu meciurile din Norvegia, aceștia au remarcat intensitatea și nivelul de implicare al suporterilor, care au cântat, au scandat și au fluturat steagurile în permanență.

Suporterii norvegieni au explicat că vizita la București a avut două obiective: să-l urmărească pe Christensen în acțiune și să exploreze orașul, descoperind cultura locală și atmosfera din Giulești. Aceștia au subliniat că diferența față de Norvegia este remarcabilă: zgomotul, pasiunea și emoțiile transmise de tribune influențează direct atmosfera de pe teren, iar această legătură dintre fani și echipă le-a lăsat o impresie puternică.

„Noi, ca grup, suntem împreună de mulți ani. Ne place foarte mult fotbalul. Călătorim pentru a vedea meciuri în diferite locuri. (n.r. – Văd că aveți aceleași însemne pe pălării. Faceți parte dintr-o brigadă?) Este echipa noastră din Norvegia! Jucăm împreună. Să îl vedem pe Tobias cum joacă, dar și să explorăm orașul și să ne bucurăm de ceea ce găsim aici. Atmosfera a fost incredibilă! Este ceva diferit față de cea ce vedem acasă, în Norvegia. Mult, mult mai zgomotos aici! Ce se întâmplă pe teren se transmite în tribune. Oamenii sar și flutură în continuu steagurile. Energia de aici este extraordinară! Hai Rapid!”, au spus suporterii veniți din Norvegia.

