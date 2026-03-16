Alina Pușcaș a apelat la o procedură cu 40 de ace în picior. De ce a făcut vedeta tratamentul

Alina Pușcaș a stârnit reacții puternice în mediul online după ce a publicat câteva imagini care i-au surprins pe fanii săi. Vedeta TV a dezvăluit că a trecut printr-o procedură neobișnuită, în timpul căreia i-au fost injectate nu mai puțin de 40 de ace în picior. Fotografiile și explicațiile oferite de prezentatoare au atras imediat atenția urmăritorilor. Mulți dintre ei au fost curioși să afle ce s-a întâmplat și de ce a apelat la un astfel de tratament.

Ulterior, prezentatoarea a explicat pe rețelele sociale motivul pentru care a decis să încerce această procedură. Ea a mărturisit că a făcut totul la recomandarea specialiștilor, pentru a rezolva o problemă care o deranja și pentru a-și îmbunătăți starea de bine.

Prin mesajul postat online, vedeta a vrut să le arate fanilor că, deși imaginile pot părea șocante la prima vedere, procedura a fost realizată într-un cadru controlat și a avut un scop clar.

Care a fost motivul intervenției

Alina Pușcaș este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de la noi din țară. Bruneta se bucură de un real succes datorită profesionalismului de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Prezentatoarea TV a recunoscut în repetate rânduri că, pentru a-și menține silueta și forma fizică. Ea apelează uneori la diverse proceduri și trucuri care o ajută să se simtă bine în pielea ei.

Chiar dacă rezultatele sunt vizibile, vedeta a mărturisit că tratamentul la care recurge în mod constant nu este tocmai ușor de suportat. Potrivit spuselor sale, procedura poate fi destul de dureroasă. Motiv pentru care, de fiecare dată când ajunge la clinică, are emoții și o ușoară teamă. Cu toate acestea, prezentatoarea spune că merită efortul, deoarece rezultatele o motivează să continue.

„După cum știți, cei care mă urmăriți, de vreo doi ani îmi fac constant acest tratament pentru textura pielii. E pentru tonus, fermitate și pentru petele provocate de expunerea la soare. După cum vedeți, nu prea mai am, ceea ce înseamnă că își face foarte bine efectul. (…) Mi-e un pic groază, pentru că doare, chiar dacă se folosește cremă anestezică”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Prezentatoarea TV nu este la prima experiență de acest fel. În urmă cu câteva luni a suferit o altă intervenție care a presupus 20 de ace. Practic, jumătate din numărul celor pe care le-a injectat recent.

