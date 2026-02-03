Acasă » Știri » Sport » Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală: „Situația lui este gravă”

Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală: „Situația lui este gravă"

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 13:56
Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală: „Situația lui este gravă"
Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală /Foto: Arhivă

Mircea Lucescu a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor! A fost internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală, iar problemele de sănătate cu care se confruntă pare să fie mai grave decât păreau inițial. Antrenorul se află sub supraveghere medical, iar FRF ar putea lua în calcul să caute un înlocuitor pentru barajul din martie.

Externat săptămâna trecută, după ce a avut mai multe probleme din cauza unei răceli care s-a complicat, Mircea Lucescu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Luni, 2 februarie, antrenorul a fost, din nou, internat de urgență la Spitalul Universitar din București, pe secția de cardiologie. Aceasta este a treia internare în ultima lună.

Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală

Așa cum spuneam, Mircea Lucescu a ajuns, din nou, la spitalul Universitar din Capitală. Se pare că problemele de sănătate cu care acesta se confruntă sunt mai grave decât păreau inițial. Antrenorul se află în stare gravă, având o afecțiune complexă, cronică, de durată.

„Situația lui Mircea Lucescu este gravă, fiind monitorizat în permanență”, au declarat surse medicale.

Având în vedere starea acestuia de sănătate, FRF ar putea lua în calcul să caute un înlocuitor pentru barajul din martie. Medicii sunt sceptici că Mircea Lucescu s-ar putea recupera în mai puțin de două luni, astfel încât să mai conducă naționala de pe bancă la Istanbul.

Selecționerul ar urma să fie supus unei reevaluări la începutul săptămânii viitoare. Astfel, rămâne de văzut dacă acesta se va putea recupera până la meciul cu Turcia.

Având în vedere probleme de sănătate ce îi dau bătăi de cap, Mircea Lucescu intenționa să plece săptămâna trecută în Belgia, pentru a face un control amănunțit. Însă, cum starea de sănătate i s-a înrăutățit, acesta a renunțat la idee.

