De ce renunță multe hoteluri la ușile de la baie. Turiștii sunt din ce în ce mai revoltați

De: Simona Tudorache 03/02/2026 | 15:25
Hotelurile au început să înlocuiască ușile de la baie cu perdele sau paravane glisante. Însă oaspeții își doresc mai multă intimitate în cameră și se declară revoltați de această inovație.

Camerele de hotel tradiţionale cu care suntem obişnuiţi încep să dispară. Clienții își exprimă opoziția față de măsura aceasta care, în opinia lor, pare puțin prea drastică. Wall Street Journal a observat pentru prima dată fenomenul și a scris despre înlocuirea ușilor tradiționale din camerele de hotel cu alte soluții creative. Toate apărute, probabil, pentru a mai diminua din costuri. Cu toate astea, se pare că această tendință prinde contur peste tot.

Această inovație, însă, nu câștigă popularitate în rândul clienților. Cuplurile se revoltă „Îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd folosind baia”, a spus o femeie care s-a confruntat cu un astfel de episod. Iar drama se amplifică dacă victimele nu sunt parteneri, ci, de exemplu, doi colegi care împart o cameră într-o călătorie de afaceri. În acest caz, există evident un nivel mai scăzut de încredere și împărțirea spațiului într-un mod atât de extrem ar putea fi problematică.

De ce se declară nemulțumiți cei care plătesc pentru o cameră de hotel

Alegerea lanțurilor hoteliere se datorează în primul rând unor considerații economice. O baie mobilată tradițional necesită evident costuri de întreținere; de ​​exemplu, există becuri de schimbat, mânere de înlocuit periodic și facturi de la instalațiile sanitare de plătit. Plasarea unei toalete în centrul camerei și crearea unui spațiu în jurul acesteia are probabil un impact mai mic asupra bugetului companiei. Cu toate acestea, cu siguranță are un impact negativ asupra clienților. Este suficient să spunem că a fost creat un site web dedicat exclusiv evaluării hotelurilor în funcție de acest aspect. Descrierile precise ale proprietăților care se concentrează pe ușile de la baie proliferează aici.

Există o listă de hoteluri care le-au eliminat și altele care încă le au. „Meriți intimitate atunci când călătorești. Meriți uși de baie reale. Găsirea unui hotel cu o ușă de baie reală nu ar trebui să fie o problemă”, se arată pe pagina principală.

Ușa de la baie naște controverse

Sadie, care administrează site-ul și profilul de TikTok, și-a asumat sarcina de a identifica hoteluri cu uși de baie în orașe din întreaga lume, de la Los Angeles la Roma.

„M-am asigurat că fiecare cameră are o ușă reală de baie”, a scris ea.

Ideea provine dintr-o experiență personală neplăcută: „Am creat acest site dintr-o frustrare profundă. După ce am rezervat o cameră de hotel cu două paturi, am descoperit că nu exista ușă de baie”, spune ea.

Acest disconfort este împărtășit de mulți alții, care dezaprobă ideea de a reduce costurile în timp ce se compromite intimitatea, degradând astfel conceptul esențial de ospitalitate. Campania lui Sadie îndeamnă deschis hotelurile, pe rețelele de socializare, să facă un pas înapoi și să nu mai folosească perdele în loc de uși de baie propriu-zise. Acestea nu sunt doar un accesoriu structural, o parte integrantă a decorului, sunt acel detaliu care fac toată diferența în ceea ce privește intimitatea și confortul.

