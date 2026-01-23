Un român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte. Ce a găsit acesta când a intrat în cameră

Un român a vrut să petreacă câteva zile de vacanță în India, însă hotelul din Mumbai unde s-a cazat, cu doar 15 lei pe noapte, pare desprins din filmele de groază.

Daniel Ciprian a descoperit aici păduchi, lenjerie murdară și a avut surpriza să constate că împarte camera de hotel cu alte 15 persoane. Românul a plătit pe cazare cât ar fi dat pe o sticlă de apă la un restaurant din Capitală, dar ce a găsit aici e greu de povestit în cuvinte.

„Cum arată o cameră de 15 lei în India?! Pitit pe străzile Mumbaiului stă ascuns un hotel al cărui preț pe noapte nu depășește o sticlă de apă la restaurant în București”, spune Daniel Ciprian pe TikTok.

Daniel Ciprian a găsit păduchi și multă mizerie în hotelul unde s-a cazat

Daniel Ciprian a arătat care este „tratamentul” de care are parte pentru banii plătiți. Păduchi la tot pasul și o pernă care nu pare să fi fost curățată niciodată. Căldura în interior este insuportabilă, iar locul este pur și simplu mizerabil.

„Hai să îți arăt ce primești la banii aceștia: pe lângă păduchi, patul este dotat cu o pernă atât de neagră, de zici că nu a fost curățată niciodată, o păturică maro și un ventilator care nu face față la cele 50 de grade din interior”, explică el.

Românul nu are o baie proprie și se spală la lighean

Baia se află pe hol și Daniel o împarte cu multe alte persoane. Duș nu există, doar un lighean, așa că și spălatul pare să fie o adevărată aventură.

„În afara camerei, ai o baie pentru care te rogi să nu fie ocupată și în care te speli. Nu au duș, doar un lighean”, mărturisește el.

Hainele și le usucă pe acoperișul hotelului, de unde poate arunca o privire către oraș. Acesta este însă singurul beneficiu din toată toată această escapadă ieftină, și la propriu și la figurat.

„Pe hol sau chiar în dulapuri îți lași papucii, ca să nu murdărești pe jos și în aceeași bani ai acces și la acoperișul hotelului care are o priveliște spre întregul oraș și un loc unde poți să îți usuci și hainele”, mai precizează Daniel, pe TikTok.

Internauții s-au îngrozit după ce au văzut cum arată vacanța lui Daniel în India

Experiența lui Daniel nu a trecut neobservată. Mulți internauți s-au declarat consternați de condițiile lui de cazare. O persoană a consemnat că și în Ferentari se trăiește mai bine.

„Nu aș sta în astfel de loc pentru nimic în lume”, a scris cineva. „Așa e și la pușcărie”, a mai spus unul dintre internauți. „Ferentari începe să mi se pară un cartier de lux după ce văd atâtea video-uri cu locațiile din India”, a mai spus cineva.

