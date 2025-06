Care sunt cele mai sigure locuri dintr-un avion, potrivit specialiștilor! Supraviețuitorul catastrofei din India era așezat pe locul 11 A

După tragedia aviatică petrecută recent în India, o întrebare revine obsesiv în mintea tuturor celor care zboară cu avionul: există un loc mai sigur decât altul în cazul unei catastrofe aeriene. Specialiștii din domeniu au analizat cazul supraviețuitorului și vin cu explicații. Care sunt, de fapt, cele mai sigure locuri din avion?

Accidentul teribil din India a avut loc în urmă cu câteva zile și a șocat întreaga lume. Un avion al companiei Air India s-a prăbușit în timp ce se apropia de aterizare, iar impactul a fost fatal pentru majoritatea pasagerilor. Singurul care a reușit să scape cu viață a fost Viswashkumar Ramesh, un bărbat în vârstă de 40 de ani, aflat pe locul 11A. Această coincidență a stârnit valuri de întrebări despre cât de mult contează, de fapt, poziția într-un avion.

(CITEȘTE ȘI: CELE 30 DE SECUNDE CARE PUTEAU SCHIMBA TOTUL! MĂRTURIA SUPRAVIEȚUITORULUI DIN INDIA TE VA LĂSA FĂRĂ CUVINTE)

Așa cum spuneam, Viswashkumar Ramesh a reușit să supraviețuiască impactului în timp ce ocupa locul 11A, aflat chiar lângă o ieșire de urgență a unui Boeing 787 Dreamliner. El a fost găsit conștient și a povestit ce s-a întâmpla.

„Pentru o clipă, am crezut că şi eu voi muri. Am deschis ochii, mi-am dat seama că sunt în viață și am încercat să-mi desfac centura de siguranță și să fug de acolo. Am văzut cu ochii mei cum au murit stewardesa și alți pasageri. Partea opusă a avionului era blocată de peretele clădirii, aşa că nimeni nu putea ieşi de acolo”, a declarat bărbatul, de pe patul de spital.