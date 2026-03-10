Acasă » Știri » Ce vrea să facă Gabriela Cristea cu conacul pe care l-a cumpărat în Italia. O să dea lovitura: ”Acum o să ne vină proiectul de la arhitecți”

Ce vrea să facă Gabriela Cristea cu conacul pe care l-a cumpărat în Italia. O să dea lovitura: ”Acum o să ne vină proiectul de la arhitecți”

10/03/2026
Gabriela Cristea vrea să dea lovitura în Italia! La Dan Capatos Show, prezentatoarea a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre planurile sale din Italia. Fosta prezentatoare TV a povestit în direct despre proprietatea spectaculoasă cumpărată alături de soțul ei, Tavi Clonda, și despre proiectul ambițios care ar putea deveni în curând o afacere turistică exclusivistă. CANCAN.ro are toate culisele discuției!

Vedeta spune că experiența din Italia a făcut-o să descopere cât de apreciați sunt românii care muncesc serios. Gabriela Cristea a spus că mulți români și-au construit acolo afaceri și sunt considerați parteneri de încredere. Vezi emisiunea integrală aici!

„Românii care se duc și muncesc și își fac o firmă și lucrează sunt super căutați, pentru că sunt muncitori. Sunt și foarte serioși și fac și treabă bună, înțelegi? Și nu stau să o lălăie, se apucă de treabă și o duc până la capăt. Serios, românii sunt șmecheri în Italia. Nu vorbesc de cei care merg la ciordeli, vorbesc de românii care merg să muncească și care își fac un nume acolo prin muncă.”

Gabriela Cristea a povestit cum a ajuns să cumpere proprietatea care le-a atras imediat atenția. Vedeta spune că este vorba despre un conac impresionant, situat într-o zonă superbă, care are deja o suprafață generoasă. Deși casa arată spectaculos, planul lor este să o transforme complet. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început deja discuțiile cu arhitecți și constructori pentru un proiect amplu de renovare.

„Noi am găsit o casă absolut superbă. Este un conac și are la momentul ăsta undeva pe la 300 de metri pătrați, chiar puțin mai mult. Este o casă care are un potențial extraordinar. Acum o să ne vină proiectul de la arhitecți. Practic o parte din casă se demolează pentru că nu este stabilă și vrem să mai adăugăm niște sute de metri.”

Lucrările nu vor fi însă deloc simple, deoarece proprietatea este amplasată pe un deal, iar regulile de construcție sunt destul de stricte. Tocmai din acest motiv, echipa de arhitecți încearcă să găsească soluții pentru extinderea clădirii. Soția lui Tavi Clonda a povestit că la fața locului au venit mai mulți specialiști pentru a analiza terenul și pentru a stabili exact ce se poate construi.

„Nu putem să ne ridicăm foarte mult în partea de sus. Au fost arhitecții cu constructorii, cu structuriștii și cu geometra, toată gașca acolo, ca să vadă exact ce se poate face. Casa noastră fiind pe un deal, ei vor să construiască dedesubt. Tot ce construiești acolo nu este considerat etaj, este considerat subteran și atunci poți să te extinzi.”

Soția lui Tavi Clonda se lansează în Italia: „O să facem un hotel micuț”

Planul final al cuplului este însă mult mai ambițios decât o simplă renovare. Gabriela a dezvăluit că ea și Tavi Clonda vor să transforme proprietatea într-un concept turistic exclusivist. Vedeta spune că nu își dorește un hotel clasic, ci un loc elegant și intim, cu puține camere, dar cu servicii premium.

„O să facem un fel de boutique hotel, dar nu chiar hotel în sensul clasic. Nu vrem să ne complicăm cu licența de hotel, pentru că sunt foarte multe condiții. Noi ne-am propus să facem șapte sau opt camere, toate camere mari, fiecare cu baie proprie și condiții de cinci stele, ca să zic așa.”

Proiectul gândit de Gabriela Cristea și Tavi Clonda include și spații generoase pentru relaxarea oaspeților. Vedeta visează la o proprietate care să ofere turiștilor o experiență completă, într-un decor spectaculos. Deși investiția este una serioasă, Gabriela Cristea spune că analizează inclusiv posibilitatea accesării unor fonduri pentru dezvoltarea proiectului.

„Vrem un living foarte mare, cu o terasă foarte mare și cu o piscină corespunzătoare, exact așa cum ne place nouă. Acum încercăm să vedem dacă putem să accesăm și niște fonduri pentru proiectul acesta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie! Abia acum a recunoscut motivul: „Am mai dat o șansă”

Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”

