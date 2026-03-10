Acasă » Știri » Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”

Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”

De: Simona Vlad 10/03/2026 | 22:53
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie
După o lungă perioadă în care s-a vorbit despre dispariția ei de pe micile ecrane, Gabriela Cristea revine spectaculos în atenția publicului. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, vedeta a rupt tăcerea și a comentat pentru prima dată zvonurile privind o revenire în televiziune. Deși mulți au crezut că totul este deja stabilit în culise, Gabriela Cristea spune că realitatea este mult mai complicată și că speculațiile au luat-o razna. CANCAN.ro are declarația vedetei în exclusivitate!

Prezentatoarea ne-a spus că zvonurile despre o revenire au circulat intens inclusiv în lumea televiziunii, fără ca cineva să verifice informațiile direct cu ea. În mod surprinzător, nimeni nu a sunat-o pentru confirmări. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu știu cine a lansat ideea asta, dar nu are nicio legătură cu realitatea și nu a existat nicio discuție în sensul acesta. Eu, de când am plecat din televiziune, refuz să mă mai uit la audiențele TV, pentru că am și eu audiențele mele și îmi ajunge un set de audiențe. N-a fost nicio discuție și pe mine nu m-a adus cineva de la Pro TV. Eu discuția am avut-o cu Cătălin Măruță, iar restul au fost doar speculații care au crescut foarte mult.”

Gabriela Cristea a povestit că zvonurile despre ea au ajuns să fie considerate adevăruri chiar în interiorul industriei TV. Situația a surprins-o, mai ales că nimeni nu a încercat să verifice informațiile direct cu ea înainte să le dea drept sigure. Vedeta spune că nu este genul de persoană care să evite răspunsurile atunci când este întrebată ceva.

„Au fost speculații că m-au trimis cei din Pro TV să mă testeze cumva la emisiune, ceea ce mi s-a părut de noaptea minții. Se putea întâmpla. Da, varianta există, dar nu am discutat cu nimeni și nu am primit niciun fel de propunere în sensul acesta. Nimeni nu m-a sunat să mă întrebe concret dacă este adevărat sau nu. Le-a plăcut speculația în sine și am înțeles că inclusiv în zonele de televiziune se discuta despre asta și se dădea ca fiind sută la sută sigur.”

Gabriela Cristea ar putea reveni pe micile ecrane

Gabriela Cristea a făcut o dezvăluire neașteptată în premieră la Capatos! Deși zvonurile despre revenirea ei erau exagerate, vedeta a confirmat că a primit recent o ofertă pentru un proiect televizat. Chiar dacă nu a vrut să ofere detalii, Gabriela Cristea a recunoscut că discuțiile există și că proiectul ar putea deveni realitate dacă lucrurile se aliniază.

„Să știi că eu nu duc lipsă de propuneri. Ca să ne înțelegem foarte clar, am primit o propunere și acum două sau trei săptămâni. Este ceva care încă se discută și tocmai de aceea nu pot să spun prea multe, pentru că s-ar putea să se concretizeze. Este vorba despre televiziune, dar nu despre ceva pe termen lung. Încă sunt discuții și tocmai de aceea nu pot să spun exact ce și cum, pentru că lucrurile sunt în analiză.”

Chiar și cu această ofertă pe masă, Gabriela Cristea spune că nu se grăbește să revină în televiziune. Vedeta recunoaște că plecarea de pe micile ecrane a fost o decizie dificilă, dar necesară în acel moment al vieții sale. Astăzi, lucrurile arată diferit pentru ea, mai ales după ce a descoperit potențialul mediului online.

„Sincer, încă nu sunt pregătită să mă întorc la televiziune. Eu când am plecat, chiar am plecat într-un moment în care nu mai puteam și aveam nevoie de o schimbare în viața mea. Am descoperit online-ul și mi-am dat seama că există foarte multe lucruri pe care le pot face acolo. Este un mediu care îți oferă libertate și posibilitatea să îți construiești proiectele exact așa cum vrei tu.”

Gabriela Cristea a vrut să divorțeze la doar o săptămână după căsătorie! Abia acum a recunoscut motivul: „Am mai dat o șansă”

Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”

