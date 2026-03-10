Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » „Like a virgin”, 40 de ani mai târziu – Madonna recreează look-ul de mireasă care a făcut-o celebră

„Like a virgin", 40 de ani mai târziu – Madonna recreează look-ul de mireasă care a făcut-o celebră

De: Diana Cernea 11/03/2026 | 00:50
„Like a virgin”, 40 de ani mai târziu – Madonna recreează look-ul de mireasă care a făcut-o celebră
Madonna, sursa-captură social media Madonna

Madonna demonstrează încă o dată că stilul ei iconic nu se demodează. La peste patru decenii de la celebrul moment „Like a Virgin”, artista a recreat look-ul care a consacrat-o. Într-o nouă campanie Dolce & Gabbana, ea apare într-un outfit inspirat din lenjeria de mireasă, potrivit Page Six.

Într-un nou proiect realizat pentru Dolce & Gabbana, Madonna a readus în atenție unul dintre cele mai memorabile momente din cariera sa. Artista a urcat pe o mică scenă din Milano, unde a interpretat piesa „La Bambola” a cântăreței Patty Pravo.

Regina Popului a purtat un outfit inspirat de estetica bridal: pantaloni scurți cu șireturi, dresuri tip plasă, un corset alb și un voal lung, accesorizat cu mănuși din dantelă. Ținuta a fost semnată de casa de modă Dolce & Gabbana.

Madonna și look-ul de mireasă care a făcut-o celebră

Madonna a publicat și o serie de fotografii de pe platoul de filmare pe contul său de Instagram. Postarea a fost însoțită de mesajul „Una Notte D’amore”, care se traduce prin „o noapte de dragoste”.

Pentru a completa look-ul spectaculos, artista a purtat un colier cu cruce din diamante, o haină albă de blană și pantofi din piele lăcuită.

Fanii și prietenii vedetei au reacționat rapid la imaginile publicate online. Actrița Debi Mazar a comentat: „Minunat! Arăți frumoasă și fericită”, iar Rosie O’Donnell a scris simplu: „Frumusețe.”

Un fan a făcut și o referire la celebra piesă a artistei: „A trecut prin sălbăticie… până la Milano!”

 

Momentulul istoric al Madonnei din 1984

Noua apariție a Madonnei amintește puternic de look-ul purtat în 1984 la MTV Video Music Awards, când artista a interpretat „Like a Virgin” într-o ținută de mireasă devenită legendară.

Atunci, Madonna a purtat o bustieră din dantelă, mănuși albe, o fustă din tulle și celebrul accesoriu „Boy Toy”, transformând momentul într-unul dintre cele mai memorabile din istoria pop.

Colaborarea cu Dolce & Gabbana

Madonna a participat recent și la prezentarea de modă Dolce & Gabbana din Milano. La începutul acestui an, artista a fost protagonista unei campanii de promovare a unui parfum pentru celebra casă de modă italiană.

Pasiunea ei pentru ținutele inspirate din lenjeria intimă este bine cunoscută. În ultimele luni, artista a fost văzută purtând body-uri din dantelă, paltoane cu imprimeu leopard și outfituri inspirate din estetica celebrului turneu „Blond Ambition”.

Rămâne de văzut dacă Regina Popului va readuce în actualitate și alte look-uri iconice din cariera ei impresionantă.

