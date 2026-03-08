Jennifer Garner rupe tăcerea despre echilibrul fragil al co-parentingului cu Ben Affleck și despre provocările creșterii copiilor în două case separate. Actrița povestește că, după divorț, a fost nevoită să îmbine rolurile de mamă și tată pentru binele celor trei copii ai lor.

„Devii mamă și tată în același timp”

Într-o apariție recentă la podcastul „One Nightstand” al publicației Bustle, vedeta din serialul Alias a vorbit despre cum arată cu adevărat viața după divorțul din 2015. Garner a explicat că, atunci când copiii cresc în două case diferite, fiecare părinte ajunge să preia roluri multiple. „Când copiii cresc în două case separate, eu devin mamă și tată, iar el devine tată și mamă”, a spus actrița. „Nu poți să eviți asta, pentru că nu mai ai echilibrul acela “yin și yang” sub același acoperiș. Așa că trebuie să-ți însușești câte puțin din fiecare rol în modul în care îți crești copiii.”

Garner a recunoscut că situația a venit la pachet cu un sentiment de pierdere, dar și cu o lecție personală importantă. „Există o mică pierdere în asta, dar există și ceva câștigat. M-a învățat să renunț la anumite lucruri și să nu mai fiu atât de obsedată de fiecare detaliu al creșterii și educației lor”, a adăugat ea.

Potrivit Page Six, actrița a subliniat că procesul de co-parenting cere adaptare constantă, compromisuri și o maturitate emoțională solidă, mai ales după ce relația romantică s-a încheiat.

O legătură care nu dispare după divorț

Garner și Affleck s-au cunoscut pe platourile filmului Pearl Harbor în 2001, dar povestea lor de dragoste a prins contur câțiva ani mai târziu, după ce au jucat împreună în Daredevil. S-au căsătorit în 2005, dar după zece ani au luat decizia dificilă de a divorța.

În declarația comună emisă atunci, cei doi au transmis că vor merge mai departe cu „dragoste și prietenie” și cu angajamentul ferm de a-și crește copiii împreună, cerând respect pentru intimitatea familiei.

Într-un interviu pentru Vanity Fair din 2016, Garner l-a numit pe Affleck „dragostea vieții mele”, mărturisind că nu regretă nici un moment din căsnicia lor. „Nu m-am căsătorit cu marele star de cinema, m-am căsătorit cu el”, spunea ea atunci.

Respectul rămâne, chiar după ce drumurile se despart

După divorțul de Garner, Affleck și-a reluat relația cu Jennifer Lopez. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au finalizat divorțul în ianuarie 2025. Cu toate acestea, o sursă apropiată actorului a declarat că relația de co-parenting dintre el și Garner rămâne solidă, bazată pe comunicare constantă și respect reciproc.

În 2020, într-o apariție la emisiunea „Good Morning America”, Affleck a recunoscut că nu și-a dorit divorțul și că despărțirea l-a marcat profund. Totuși, actorul a subliniat că este extrem de recunoscător că Jennifer Garner este mama copiilor săi și că ambii consideră esențial ca aceștia să vadă că părinții se respectă reciproc.

Deși povestea lor nu a fost cu „happy end”, ea este unul dintre cazurile fericite în care, chiar și după ce căsnicia se încheie, responsabilitatea față de copii și legătura dintre părinți nu dispar niciodată.

