Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie rețeta de salată de ciuperci cu maioneză de post

În bucătăriile mănăstirești, rețetele sunt simple, dar pline de gust și rost. Din puține ingrediente, maicile pregătesc mâncăruri hrănitoare și curate, potrivite pentru zilele de post. Astăzi vă aducem o rețetă dragă din bucătăria Mănăstirii Chiroiu: salată de ciuperci cu maioneză de post, un preparat cremos, aromat și ușor de pregătit.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu ne-a pregătit o salată numai bună pentru zilele de post: salată de ciuperci cu maioneză vegetală. Este o rețetă simplă, cu ingrediente puține, dar foarte gustoasă și hrănitoare, care poate fi servită atât ca aperitiv, cât și pe pâine proaspătă sau prăjită.

Ingredientele necesare

Pentru această salată veți avea nevoie de:

1 kg ciuperci Champignon coapte

450 g maioneză de post

sare, după gust

3 linguri oțet de mere

3 lingurițe mujdei de usturoi

mărar proaspăt, tocat

Cum pregătim ciupercile

Pentru ca salata să aibă gust bun și aromă bogată, ciupercile trebuie mai întâi coapte.

Ciupercile Champignon se spală rapid sub jet de apă rece sau se curăță cu un șervețel umed pentru a îndepărta eventualele impurități. Dacă baza piciorului este murdară sau lemnoasă, se taie puțin.

Ciupercile se pot lăsa întregi dacă sunt mici, iar dacă sunt mai mari se taie în jumătăți sau sferturi. Se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat.

Cuptorul se preîncălzește la aproximativ 180–200°C, iar ciupercile se coc timp de 25–30 de minute, până când se înmoaie și își reduc volumul. În timpul coacerii vor lăsa puțină apă, care se evaporă parțial, iar aroma lor devine mult mai intensă.

După ce sunt gata, se scot din cuptor și se lasă să se răcească complet. Dacă au lăsat zeamă în tavă, este bine să fie scurse ușor pentru ca salata să nu devină apoasă.

Cum tocăm ciupercile pentru salată

După ce s-au răcit, ciupercile se toacă mărunt cu un cuțit bine ascuțit. Ideal este să fie tăiate în bucăți mici și uniforme, astfel încât salata să aibă o textură fină și să se amestece bine cu maioneza.

Nu trebuie transformate în pastă, dar nici lăsate în bucăți prea mari, deoarece salata trebuie să fie cremoasă și ușor de întins.

Cum se face maioneza de post

Maioneza vegetală se poate prepara în mai multe feluri. Una dintre cele mai simple variante este maioneza din cartofi.

Pentru aceasta aveți nevoie de un cartof mare fiert, aproximativ 150–200 ml ulei, o linguriță de muștar, o lingură de zeamă de lămâie sau oțet și puțină sare. Cartoful se pasează foarte bine sau se mixează până devine o pastă fină. Se adaugă muștarul și sarea, apoi uleiul se încorporează treptat, exact ca la maioneza clasică. La final se adaugă zeama de lămâie sau oțetul și se mai mixează puțin.

O altă variantă foarte rapidă este maioneza din lapte de soia. Într-un pahar înalt de blender se pun 100 ml lapte de soia neîndulcit, 200 ml ulei, o linguriță de muștar și puțină sare. Se mixează cu blenderul vertical câteva secunde, până când compoziția se îngroașă. La final se adaugă o lingură de zeamă de lămâie.

Cum preparăm salata

Ciupercile tocate se pun într-un bol încăpător. Peste ele se adaugă maioneza de post, mujdeiul de usturoi și oțetul de mere. Se amestecă bine până când toate ingredientele se combină uniform.

Se adaugă sare după gust și mărarul tocat fin. Mărarul oferă prospețime și echilibrează foarte bine gustul de usturoi și maioneză.

Salata se amestecă din nou și se lasă la frigider 30–60 de minute, pentru ca aromele să se împrietenească.

Cum se servește salata

Salata de ciuperci cu maioneză de post este foarte bună pe pâine proaspătă sau pe pâine prăjită. Poate fi servită și în tartine sau ca aperitiv rece, alături de roșii și castraveți.

Pentru un plus de prospețime, se poate adăuga în salată un castravete murat tocat foarte fin sau o ceapă roșie mică, tăiată mărunt.

Gând de folos

În bucătăria mănăstirească, mâncarea nu este doar hrană pentru trup, ci și prilej de cumpătare și recunoștință. De aceea, rețetele simple capătă o frumusețe aparte atunci când sunt pregătite cu răbdare și cu inimă bună.

Așa cum spune Sfântul Ierarh Grigorie Palama:

„Tot binele și frumosul se săvârșește și se făptuiește prin post.”

