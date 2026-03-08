Acasă » Știri » Cum arată Nicola, femeia despre care s-a zis că e cea mai frumoasă iubită de fotbalist. E cuplată cu Mats Hummels de la AS Roma

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 08:30
Cum arată Nicola, femeia despre care s-a zis că e cea mai frumoasă iubită de fotbalist. E cuplată cu Mats Hummels de la AS Roma
Nicola Cavanis/ Sursa: Instagram

Nicola Cavanis este noua iubită a lui Mats Hummels, jucător la AS Roma. Ea are 26 de ani și se simte foarte bine în pielea ei. Nicola a vrut să le arate și internauților cum arată, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Nicola Cavanis și Mats Hummels sunt împreună de câteva luni bune. Ei și-au oficializat relația în luna octombrie a anului trecut. Cuplul a apărut pentru prima dată în spațiul public la gala Balonului de Aur, care a avut loc la Paris.

Acum ceva timp ea a postat pe rețelele de socializare un videoclip care a ajuns viral. În postare apărea purtând mai multe modele de bikini. Clipul a adunat în doar două zile peste 61.000 de vizualizări.

Nicola Cavanis/ Sursa: Instagram

Modelul Nicola Cavanis a pozat în bikini și a incendiat Instagramul

Iubita sportivului are o frumoasă carieră de model. Ea lucrează pentru agenția de modă Munich Models. Nicola este urmărită de peste 2 milioane de fani pe Instagram și nu se sfiește niciodată să își arate corpul tonifiat. De data aceasta, le-a arătat fanilor un videoclip care a circulat rapid pe internet și a adunat mai mult de 61.000 de vizualizări. În postare, ea se afișează purtând mai multe tipuri de bikini. Acest lucru a stârnit reacții în rândul oamenilor care au văzut-o în această ipostază.

Cum au reacționat fanii când au văzut-o pe Nicola în bikini

Pe lângă multele vizualizări și like-uri pe care le-a strâns modelul, aceasta a primit și o mulțime de comentarii. Cele mai multe reacții au fost de apreciere la adresa ei. Ba mai mult, a fost intitulată cea mai frumoasă iubită de fotbalist.

Ești dincolo de perfectă, cea mai sexy iubită de fotbalist; Incredibil din nou, Nicola!; Este de pe altă planetă, sunt doar câteva comentarii pe care fanii le-au lăsat la postare.

Chiar dacă are un corp de invidiat, meseria ei vine la pachet cu multe restricții. Lumea modei pare din exterior foarte simplă, însă realitatea este alta. Nicola Cavanis a explicat care sunt dezavantajele atunci când ești model.

Trebuie să mă coordonez cu ei, să văd dacă pot merge la coafor. Nu pot să merg în vacanță pur și simplu, trebuie ca ei să facă rezervările. De asemenea, nu am voie să mă tatuez, a spus ea.

