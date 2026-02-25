Acasă » Știri » Tania Budi a renunțat să meargă la sala de fitness. Cum are grijă de corpul ei, la 58 de ani

Tania Budi a renunțat să meargă la sala de fitness. Cum are grijă de corpul ei, la 58 de ani

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 06:20
Tania Budi se menține foarte bine la cei 58 de ani ai săi. Femeia de afaceri se simte mai bine în corpul ei la această vârstă, mai bine decât în tinerețe. Ea nu merge la sala de fitness, în schimb are un alt secret pentru a se menține.

Femeia are un corp de invidiat. Toată lumea știe cât de greu e să te menții în formă. Cu atât mai greu este la o vârstă înaintată. Pentru Tania Budi în schimb, nu este atât de greu. Chiar dacă nu merge la sala de sport, fosta vedetă își întreține corpul în alt mod.

Fostul model a demonstrat că poți arăta și te poți simți bine în pielea ta indiferent de număr. Aceasta face furori pe rețelele de socializare, acolo unde se postează frecvent. Anul trecut, Tania Budi, a postat pe Instagram imagini cu ea în costum de baie. În urma publicării au urmat multe reacții de la fani. Toți se întrebau care este secretul ei. Ea a spus acum ceva timp că nu se duce la sala de fitness din cauza traficului foarte mare din București.

Care este secretul Taniei Budi

Deși nu reușește să ajungă la sala de sport, femeia de afaceri se menține extraordinar de bine în formă. La cei 58 de ani ai ei, Tania a dezvăluit într-o declarație apărută pe Ce Se Întâmplă Doctore, cum are grijă de corpul ei. Ea a spus că nu a renunțat la nici un fel de mâncare și că mănâncă orice, dar în cantități mici. Un alt secret al ei este procesul de fasting. Femeia a explicat că fastingul presupune să nu mănânce timp de 16 sau 18 ore. Atunci când este timpul să mănânce poate să mănânce orice își dorește.

Mănânc orice, dar cantități foarte mici. De foarte multă vreme de când au explodat pe piață informații privind calitatea mâncării, eu cred că suntem ceea ce gândim și ceea ce mâncăm. Dacă gândim frumos și mâncăm lucruri care sunt cât de cât sănătoase, pentru că foarte greu mai găsești ceva pe piață. Nici cele bio nu sunt prea bio. Fastingul e și el sănătos, ajută celulele să se regnereze. Am destul de des perioade când țin cont 16 sau 18 ore să nu mănânc după care mănânc orice vreau. Cantitatea contează foarte mult și în viață e la fel. Câte puțin din fiecare. Ca și cu viciile, dacă știi să le ții sub control. Așa că nu te arunca peste mâncare așa tare! Nu-mi mai cumpăr mâncare procesată din supermarket de mult, spune Tania Budi.

