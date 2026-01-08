Acasă » Știri » Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi

De: Paul Hangerli 08/01/2026 | 23:10
Dan Bittman și Tania Budi, sursA- arhiva CANCAN.RO

O poză veche de peste 20 de ani, trimisă la redacție cu ștampilă de Cerbul de Aur, ne-a pus pe gânduri și ne-a făcut să zâmbim larg. Dan Bittman și Tania Budi, doi oameni care au fost iubiți, dar nu atunci când a fost făcută fotografia. Fotograful îi prinde într-un moment „clarificat” public, cu pupat regulamentar pe obraz. Fără inel, fără promisiuni.

O poveste veche, fără final cu verighetă

Fotografia datează de la începutul anilor 2000 și a ajuns în redacția CANCAN.RO de la Brașov, salvată din zona scenei unde Dan Bittman cânta cu Holograf, iar Tania Budi prezenta festivalul. Important de spus din start, ca să nu se facă iluzii: poza e de pe vremea când cei doi nu mai erau împreună.

Și totuși, Dan, vulpoi vechi de showbiz, își dă seama că e fotografiat alături de Tania într-o seară toridă de vară și decide să mai pună un pic de gaz pe focul mediatic. Așa că o pupă. Pe obraz. Ostentativ. Ca să fie treaba clară. Clară-rău.

Tania zâmbește larg, se înroșește aproape la fel de tare ca rochia ei roșie – apariție ravisantă, Regina Nopții în buricul Capitalei. Dan, relax total, tricou polo alb, blugi și adidași, cavaler urban care știe că nu are nevoie de mai mult ca să fie Dan Bittman.

Cei doi au fost împreună, dar cu ani buni înainte de acest moment. Prin anii ’90, pe vremea colaborărilor cu TVR, s-au cunoscut – legendă urbană sau nu – într-un troleibuz. Au urmat vreo 10 ani în care și-au cam făcut de cap, până când relația s-a încheiat. Motivul? După cum a recunoscut chiar Tania mai târziu: imaturitatea ei de atunci.

Finalul n-a fost dramatic și nici cu scandal. Au rămas prieteni, lucru demonstrat perfect de fotografia asta: pupic de PR, zâmbete largi și zero tensiune. Inel? Nici vorbă. Dan Bittman a fost aproape să dea un inel Taniei Budi la fel cum a fost aproape să dea multor altor dudui. Dar, cumva, de fiecare dată, a reușit să se strecoare elegant.

 

Dan Bittman, burlacul etern. Aproape mire o singură dată

Dacă există un om în showbizul românesc care a stat toată viața la doi pași de altar, dar n-a trecut niciodată pragul, acela este Dan Bittman.

Deși a avut o relație de peste 25 de ani cu Liliana Stefan, alături de care are trei băieți, Bittman spune senin că nu a simțit niciodată nevoia să ajungă în fața altarului. Familie? Da. Copii? Da. Verighetă? Nu, mulțumesc. Dan Bittman are adunat deja un palmares amoros serios, cu nume sonore: Mihaela Rădulescu, Tania Budi, Alina Chivulescu, Sorana (ex-A.S.I.A.), Roxana de la Trident și altele.

Interesant este că a existat totuși un moment, unul singur, când Dan era aproape să îmbrace costumul de mire. Un moment scurt, intens și muzical. Se întâmpla pe vremea lansării piesei „Ți-am dat un inel”, când ideea de căsătorie îi dădea târcoale suficient cât să inspire un hit. Atât. După aceea, gândul s-a dus, inelul a rămas în versuri, iar costumul de mire a rămas pe umeraș.
Artistul a explicat lucrurile fără dramatism, în stilul său clasic, cu realism și un strop de filozofie de viață. A recunoscut că mariajul schimbă lucrurile sută la sută și că există oameni care trăiesc extraordinar în acest tip de angajament. Doar că el nu s-a regăsit niciodată complet în acest scenariu.

După despărțirea de Liliana Ștefan, Dan Bittman a mai fost surprins în compania unor femei cunoscute, printre care și Denise Rifai. Deși aparițiile au stârnit speculații, ambii au fost extrem de rezervați, iar povestea s-a oprit elegant la nivel de prietenie și respect reciproc.

Burlăcia îi vine bine, publicul îl adoră, iar legenda continuă. Cu o brunetă despre care a scris CANCAN.RO.

 

×