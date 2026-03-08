Acasă » Știri » De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”

De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă"

De: Paul Hangerli 08/03/2026 | 08:10
De ce simțim uneori că telefonul vibrează, deși nu sună? Misterul „vibrațiilor fantomă”
Vibrații fantomă

Ți s-a întâmplat vreodată să simți că telefonul vibrează în buzunar, dar când îl verifici descoperi că nu ai primit niciun mesaj sau apel? Nu este imaginația ta. Fenomenul este cunoscut în psihologie sub numele de „Phantom Vibration Syndrome” și este unul dintre cele mai răspândite efecte ale erei smartphone-urilor.

Ce sunt vibrațiile fantomă

Așa-numitele „phantom cell phone vibrations” reprezintă senzația că telefonul vibrează sau sună, deși în realitate nu există nicio notificare. În literatura științifică, fenomenul este numit Phantom Vibration Syndrome (PVS) sau „phantom phone signals”.

Din punct de vedere neurologic, el este considerat o formă ușoară de halucinație tactilă. Practic, creierul percepe o senzație care nu există în mod real. Există chiar și o variantă auditivă a fenomenului, numită „phantom ringing”, atunci când cineva are impresia că telefonul sună, deși nu a existat niciun apel.

De ce apare acest fenomen

Explicația ține în mare parte de modul în care creierul nostru se adaptează la tehnologie. Specialiștii spun că utilizarea frecventă a telefonului creează un fel de condiționare mentală. Dacă telefonul vibrează des, creierul începe să anticipeze acel semnal. În timp, această anticipare devine atât de puternică încât chiar și stimuli minori pot fi interpretați ca vibrații.

De asemenea, creierul devine extrem de atent la orice semnal care ar putea însemna un mesaj sau un apel. Această stare de vigilență constantă face ca mișcări obișnuite, precum frecarea hainelor, mersul sau mici contracții musculare, să fie interpretate greșit.

Stresul și presiunea comunicării permanente pot amplifica fenomenul. Persoanele care depind de telefon pentru muncă sau care se tem să nu rateze un mesaj important sunt mai predispuse să experimenteze vibrații fantomă.

Cât de răspândit este fenomenul

Cercetările arată că vibrațiile fantomă sunt surprinzător de frecvente. Studiile indică faptul că între aproximativ 29% și 89% dintre utilizatorii de smartphone au experimentat acest fenomen cel puțin o dată.

Într-un studiu realizat pe studenți, aproape 90% dintre participanți au spus că au simțit vibrații fantomă, în medie o dată la două săptămâni. Fenomenul a fost observat frecvent și în rândul medicilor sau al profesioniștilor care trebuie să fie permanent disponibili pe telefon.

Este un motiv de îngrijorare?

În majoritatea cazurilor, vibrațiile fantomă nu reprezintă o problemă medicală. Psihologii spun că fenomenul nu indică o tulburare neurologică, ci mai degrabă o adaptare a creierului la mediul digital.

Doar un procent mic de oameni consideră că acest fenomen devine cu adevărat deranjant. De cele mai multe ori, el apare ocazional și tinde să dispară atunci când nivelul de stres scade sau când utilizarea telefonului este redusă.

Cum poate fi redus fenomenul

Specialiștii spun că vibrațiile fantomă pot fi reduse prin câteva schimbări simple în modul în care folosim telefonul. Dezactivarea vibrațiilor pentru notificările neimportante, purtarea telefonului în geantă în loc de buzunar și reducerea verificării constante a ecranului pot ajuta creierul să nu mai anticipeze permanent semnalele.

De asemenea, perioadele scurte de „digital detox”, în care telefonul este folosit mai rar, pot reduce sensibilitatea la aceste senzații.

Un fapt curios: „ringxiety”

Fenomenul a devenit atât de răspândit încât psihologii au inventat chiar și un termen informal pentru el: „ringxiety”, o combinație între cuvintele „ring” și „anxiety”. Termenul descrie anxietatea subtilă pe care o simțim atunci când așteptăm constant notificări.

În esență, vibrațiile fantomă arată cât de puternic s-a adaptat creierul nostru la tehnologia modernă. Suntem atât de obișnuiți cu semnalele telefoanelor, încât uneori ajungem să le „simțim” chiar și atunci când ele nu există.

×