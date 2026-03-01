Acasă » Știri » Supă de cărălabe de post: Rețeta ardelenească a maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator

Supă de cărălabe de post: Rețeta ardelenească a maicii Iuliana de la Mănăstirea Pantocrator

De: Paul Hangerli 01/03/2026 | 07:30
Maica Stareță Iuliana, sursa- captură social media Trinitas

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Ați auzit de cărălabe? Așa li se spune guliilor în Ardeal, iar din ele se poate face o supă surprinzător de gustoasă. Maica stareță Iuliana de la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia ne arată o rețetă fină, hrănitoare și potrivită atât pentru perioada de post, cât și pentru mesele de zi cu zi. O supă delicată, pregătită în spiritul bucătăriei ardelenești, cu simplitate, rânduială și binecuvântare.

Despre cărălabe și rostul lor în post

Cărălabele sunt legume smerite, dar pline de dar. Dulci la miez și ușor crocante, ele dau trup supei fără a o împovăra. În zilele de înfrânare, când masa este mai cumpătată, o astfel de supă aduce alinare și căldură, hrănind nu doar trupul, ci și liniștea sufletului.

Maica Iuliana spune că în bucătăria mănăstirii nimic nu se face în grabă, iar fiecare legumă este așezată în oală cu gând bun și rugăciune scurtă.

Ingrediente alese cu simplitate

5 gulii (cărălabe)

2 litri apă

1 ceapă

2 morcovi

½ ardei roșu

sare

piper

ulei de măsline

pătrunjel proaspăt

Puține și curate, așa cum se cuvine într-o bucătărie de post.

Pregătirea legumelor – început cu rânduială

Se curăță guliile de coajă și se taie cuburi potrivite, nici prea mari, nici prea mici, ca să fiarbă domol și să-și lase dulceața în apă.

Morcovii se curăță și se taie rondele sau cubulețe, după pricepere.

Ceapa se toacă mărunt, iar ardeiul roșu se taie cuburi mici, pentru a da culoare și lumină supei.

Călirea – temelia gustului

Într-o oală încăpătoare se pune puțin ulei de măsline și se lasă la foc potrivit.

Se adaugă ceapa și se călește câteva minute, până devine sticloasă și blândă la privire. Apoi se pun morcovul și ardeiul, lăsându-le să se înmoaie ușor, amestecând cu grijă.

Această lucrare simplă aduce dulceață și adâncime, așa cum și răbdarea aduce rod bun în viață.

Fierberea – tihnă și așteptare

Se adaugă cuburile de gulii peste legumele călite și se toarnă cei doi litri de apă.

Se potrivește de sare și se lasă la foc mediu să fiarbă vreme de 25–30 de minute, până când cărălabele devin moi și primitoare.

Focul nu trebuie să fie iute, ci domol, ca să nu tulbure limpezimea supei.

Desăvârșirea

La sfârșit se adaugă piper proaspăt măcinat și se mai potrivește de sare, dacă este nevoie.

Se oprește focul și se presară pătrunjel verde, tocat mărunt, ca o binecuvântare peste oala aburindă.

Supă limpede, ușoară și hrănitoare, potrivită pentru zilele de post și pentru orice vreme în care dorim să mâncăm cu măsură și recunoștință.

Iar în timp ce gustăm din această supă simplă, ne aducem aminte de cuvintele pline de înțelepciune ale Arhimandritului Justin Pârvu:

„Tu te rogi lui Dumnezeu să-ți dea binele și Dumnezeu se roagă de tine zilnic să faci binele.”

Așa și în bucătărie: nu doar să primim hrana, ci să o pregătim cu bunătate, să o împărțim cu drag și să punem în ea gând curat.

Supa de gulii, sursa- captură social media Trinitas

CITEȘTE ȘI: Părintele Dimitrie de la Arhiepiscopia Râmnicului dezvăluie rețeta de post care înlocuiește icrele clasice

Negresă de post, rețeta de la Mânăstirea Valea Bistrei. Ingredientele de care ai nevoie

