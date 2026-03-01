Acasă » Știri » Iluzie optică | Ce vietate se ascunde în această fotografie? Geniile răspund corect în cel mult 21 de secunde

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 08:32
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare iluzie optică

În timpul liber, puzzle-urile vizuale sunt o metodă excelentă de a-ți provoca mintea. Nu sunt doar imagini distractive, ci teste inteligente care îți pun la încercare percepția asupra tiparelor și adâncimii. Printre cele mai fascinante se numără stereogramele, iluzii optice care ascund o imagine tridimensională într-un desen aparent plat.

În provocarea de astăzi, într-un model repetitiv în nuanțe de maro și bej, asemănător unor cochilii sau frunze curbate, se ascunde o insectă. La prima vedere, imaginea pare doar un decor obișnuit. Însă dacă îți relaxezi privirea și te concentrezi dincolo de suprafață, forma ascunsă începe să prindă contur.

Ai 21 de secunde să descoperi ce insectă este ascunsă. Privește atent zona centrală a imaginii și lasă ochii să se adapteze. Dacă nu ai reușit să o observi, răspunsul este un fluture, camuflat discret în modelul stereogramei.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

