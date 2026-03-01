Acasă » Știri » Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara

Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 10:10
Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara

Începând cu 1 aprilie, consumatorii casnici ar putea înregistra o majorare semnificativă a facturilor la gaze, estimată la aproximativ 26%, ceea ce ar conduce la un tarif mediu de circa 0,39 lei/kWh. Această creștere intervine în contextul în care mecanismul actual de plafonare a prețurilor nu a fost prelungit printr-o nouă reglementare legislativă, iar companiile furnizoare de gaze au început să informeze clienții cu privire la ajustările tarifare anticipate.

Pe piața românească, PPC Energie, unul dintre principalii furnizori de gaze, a notificat deja consumatorii din București că tariful de 0,39 lei/kWh ar urma să fie aplicat până pe 17 iunie 2026. Aceasta companie deține aproximativ 16% din piața totală a gazelor și aproape 6% în rândul consumatorilor casnici, ceea ce înseamnă că impactul unei eventuale creșteri se va resimți la un număr semnificativ de gospodării.

Cresc facturile la gaz din aprilie

În prezent, tarifele practicate pentru consumatorii casnici variază în funcție de furnizor și de distribuție, cu valori între 0,304 și 0,41 lei/kWh. Spre exemplu, la E.ON, prețul plafonat actual de 0,31 lei/kWh va fi majorat, după expirarea schemei, la aproximativ 0,35 lei/kWh. În același timp, Engie menține tariful de 0,31 lei/kWh până la sfârșitul lunii octombrie, diferențele provenind în principal din componentele de distribuție stabilite de ANRE pentru fiecare operator.

Guvernul lucrează la o nouă ordonanță de urgență care să reglementeze prețurile pentru consumatorii casnici. Proiectul propune ca factura finală să fie calculată astfel încât clienții să plătească cel mai mic preț dintre valoarea contractuală și prețul determinat prin metodologia oficială. Aceasta metodologie ar stabili un preț angro reglementat de 110 lei/MWh, cu o componentă de furnizare de 15 lei/MWh și limite pentru costurile de dezechilibru de maximum 10% din valoarea gazelor livrate populației. Prin aplicarea acestor criterii, prețul final pentru consumatori ar putea fi mai redus decât actualul plafon de 0,31 lei/kWh.

Scopul principal al măsurilor propuse este de a preveni riscul de sărăcie energetică și de a asigura o tranziție graduală către o piață liberalizată a gazelor naturale. În același timp, autoritățile urmăresc menținerea stabilității pieței și a competitivității economice, prin evitarea unor ajustări bruște de tarif care ar putea afecta gospodăriile și producătorii de energie termică.

CITEȘTE ȘI: Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”

Pensionarii care pot câștiga 3.000 de lei. Cine poate să primească acest bonus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Știri
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Știri
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat /...
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Gandul.ro
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Mediafax
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Gandul.ro
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a ...
Imaginile care îl „descalifică” pe Gabi Tamaș. Frustrat după un joc pierdut, faimosul nu s-a mai putut controla
Județul din România cu cele mai multe divorțuri. 3 cupluri divorțează în fiecare zi
Județul din România cu cele mai multe divorțuri. 3 cupluri divorțează în fiecare zi
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București în 2026 (16.000€). În ce cartier este
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit ...
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×