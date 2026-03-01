Vești teribile pentru români. Se întâmplă de la 1 aprilie 2026, în toată țara

Începând cu 1 aprilie, consumatorii casnici ar putea înregistra o majorare semnificativă a facturilor la gaze, estimată la aproximativ 26%, ceea ce ar conduce la un tarif mediu de circa 0,39 lei/kWh. Această creștere intervine în contextul în care mecanismul actual de plafonare a prețurilor nu a fost prelungit printr-o nouă reglementare legislativă, iar companiile furnizoare de gaze au început să informeze clienții cu privire la ajustările tarifare anticipate.

Pe piața românească, PPC Energie, unul dintre principalii furnizori de gaze, a notificat deja consumatorii din București că tariful de 0,39 lei/kWh ar urma să fie aplicat până pe 17 iunie 2026. Aceasta companie deține aproximativ 16% din piața totală a gazelor și aproape 6% în rândul consumatorilor casnici, ceea ce înseamnă că impactul unei eventuale creșteri se va resimți la un număr semnificativ de gospodării.

Cresc facturile la gaz din aprilie

În prezent, tarifele practicate pentru consumatorii casnici variază în funcție de furnizor și de distribuție, cu valori între 0,304 și 0,41 lei/kWh. Spre exemplu, la E.ON, prețul plafonat actual de 0,31 lei/kWh va fi majorat, după expirarea schemei, la aproximativ 0,35 lei/kWh. În același timp, Engie menține tariful de 0,31 lei/kWh până la sfârșitul lunii octombrie, diferențele provenind în principal din componentele de distribuție stabilite de ANRE pentru fiecare operator.

Guvernul lucrează la o nouă ordonanță de urgență care să reglementeze prețurile pentru consumatorii casnici. Proiectul propune ca factura finală să fie calculată astfel încât clienții să plătească cel mai mic preț dintre valoarea contractuală și prețul determinat prin metodologia oficială. Aceasta metodologie ar stabili un preț angro reglementat de 110 lei/MWh, cu o componentă de furnizare de 15 lei/MWh și limite pentru costurile de dezechilibru de maximum 10% din valoarea gazelor livrate populației. Prin aplicarea acestor criterii, prețul final pentru consumatori ar putea fi mai redus decât actualul plafon de 0,31 lei/kWh.

Scopul principal al măsurilor propuse este de a preveni riscul de sărăcie energetică și de a asigura o tranziție graduală către o piață liberalizată a gazelor naturale. În același timp, autoritățile urmăresc menținerea stabilității pieței și a competitivității economice, prin evitarea unor ajustări bruște de tarif care ar putea afecta gospodăriile și producătorii de energie termică.

