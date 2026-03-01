Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”

În mediul digital românesc, tensiunile între creatorii de conținut și publicul lor nu sunt deloc o noutate, însă un recent episod a atras atenția asupra a ceea ce mulți consideră comportamente problematice în comunitățile online. Andreea Bostănivă, influenceriță cunoscută pentru prezența activă pe social media și pentru interacțiunea constantă cu fanii săi, a transmis o reacție dură față de anumite comportamente întâlnite în mediul online, dar și față de Gami.

Problema principală semnalată de Bostănică nu este legată de criticile constructive, ci de atacurile personale și comentariile răutăcioase adresate de persoane care, potrivit acesteia, nu demonstrează responsabilitate sau respect în comportamentul lor digital. Ea atrage atenția asupra unei categorii de utilizatori care par să se situeze între hateri și creatori de conținut, dar care în realitate critică fără a oferi valoare, ignorând efortul și resursele implicate în activitățile celor vizați.

Ce a spus Andreea Bostănică despre Gami

Bostănică subliniază și diferențele între cei care muncesc și investesc în educația lor și cei care critică de pe margine fără să ofere valoare sau respect. Ea face referire la o categorie de bărbați care, în viziunea sa, sunt muncitori, respectuoși și preocupați de dezvoltarea personală, comparativ cu persoane care par să folosească social media pentru a-și demonstra superioritatea falsă. Această observație reflectă o critică asupra influencerului Gami, care ar fi vrut să facă un clip cu Andreea. Tânăra nu ar fi acceptat pentru că acesta ar fi vorbit urât despre ea.

Potrivit acesteia, Gami ar trebui să facă un clip prin care își cere scuze față de ea și apoi poate ar putea fi vorba de o colaborare între cei doi.

„Doar din ăștia, deci doar. Nu înțeleg așa oameni care pe internet sunt așa mari și tari, că nu știu ce. Bă, frate, mă, n-ai 50 de euro să suni la telefon, taci din gură, că mi-ar fi rușine în blogul tău. Păi te dai mai mare personalitate, mai vedetă, că nu știu ce și te plângi de 50 de euro. Chiar, ești amuzant. Uite, ăștia mă comentează, uite băieții ăștia. Mă comentează pe mine, care visez măcar o zi din viața mea, foarte urât, pentru că băieții care chiar… frate, băieții care chiar n-au, dar sunt muncitori, băieții care au o educație, la care părinții au investit în educația lor și știu cum să respecte o femeie, știu cum trebuie să muncească, băieții atacă din gură, lucrează și evoluează și respectă oamenii din jur. Dar ăștia care am plătit 50 de euro ca să sun la ambasadă, nu. Bă, și tu vorbești de mine vreodată? M-a invitat acum ăsta să-mi filmez și într-un vlog.

Dar păi stai puțin, fratele meu, mai întâi trebuie să faci video, să-ți ceri scuze, că ai vorbit tâmpenii despre mine, ai spus lucruri false, lucruri neadevărate. Mai întâi fă un video, cere-ți scuze și explică ce ai vorbit. Înțelegi?

Doamne, deci eu, dacă aș fi așa săracă ca tine, să zic, am plătit 50 de euro în Dubai să sun la ambasadă. Băi, eu, dacă eram în locul tău, mă băgam în pământ de rușine, sincer. Uite doar specimene din astea, specimene care n-au 50 de euro să sune la telefon. Uite doar specimene din astea.

Și nu mai scrieți că e război, că nu știu ce finanțe. Dar zic exact de ăștia, care însă sunt niște hateri și băiatul ăsta își bătea joc de mine, făcea vloguri despre mine, că nu știu ce, că așa, că am auzit, că n-am auzit. Păi ce să auzi, fratele meu, că te plângi că costă 50 de euro să dai un telefon. Așa că, Gami, mai fă câteva vloguri despre mine, mai spune câteva minciuni, mai bagă câteva informații false, ca să ai bani să dai și tu un telefon. Că numai minciuni vorbești în vlogurile astea despre mine. Bine, acum n-ai mai făcut, dar ai făcut acum vreo doi ani, un an și ceva. Mai fă un vlog des.

Că mi-a fost milă, sincer, că n-am văzut postarea asta. Mi-am amintit când făceai mișto și comentai de mine. Erai așa, îți luau la interviu și stăteai cu nasul pe sus, cum ar veni, că ești mare personalitate. Când tu, de fapt, ești ultimul, n-ai 50 de euro să dai un telefon, adică despre ce vorbim? Acum îmi dau seama, cred că ai de făcut o grămadă de vloguri ca să-ți iei biletul înapoi acasă, că s-a înlăturat avionul acum. Doar specimene din astea comentează despre mine. Îmi numără banii pe live, stă la mine și se uită la live-urile mele.

Păi da, eu am șapte milioane de oameni care mă urmăresc de ani de zile și eu lucrez, fac live-uri în fiecare seară. Sunt activă pe social media. Tu ce faci? Tu faci reacții și, mai nou, acum a început să facă un show, un show cu baloane, cu din astea, și m-a invitat și pe mine la show.

Gheciți ce? Nu mi-a scris mie personal că îi e rușine, că știe că a vorbit despre mine. Vă înțelegeți? Ăsta-i bărbat? Bă, tu ești bărbat? O pui pe prietena ta să-mi scrie mie să mă roage să merg la emisiunea ta de pe YouTube? Păi tu ești bărbat sau ce ești?”, a transmis Andreea.

