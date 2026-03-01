Acasă » Știri » Lovitură dură pentru angajați! Adeverința de vechime nu mai poate fi obținută de la ITM

Lovitură dură pentru angajați! Adeverința de vechime nu mai poate fi obținută de la ITM

De: Redacția CANCAN 01/03/2026 | 12:08
Lovitură dură pentru angajați! Adeverința de vechime nu mai poate fi obținută de la ITM

Anul 2026 aduce schimbări semnificative pentru angajații care au nevoie de adeverința de vechime. Cu implementarea HG nr. 295/2025 și migrând către platforma Reges-Online, procesul va fi diferit față de anii trecuți. Inspectoratele teritoriale de muncă nu mai eliberează adeverințe în locul angajatorilor.

Din 2026, angajații nu vor mai putea obține adeverința de vechime de la ITM, după intrarea în vigoare a HG nr. 295/2025 și trecerea la noul registru Reges-Online. Dacă până acum legea permitea eliberarea documentului de către inspectoratele teritoriale de muncă atunci când angajatorul nu îl putea furniza, noua reglementare nu mai prevede această opțiune, schimbând radical procedura.

Ce este adeverința de vechime în muncă și cum se calculează?

Adeverința de vechime în muncă este un document esențial pentru salariați și foști salariați. Ea este necesară în numeroase situații, printre care: deschiderea dreptului la pensie, obținerea indemnizației de somaj, angajarea la un loc de muncă, dovedirea experienței profesionale. După eliminarea carnetelor de muncă la 1 ianuarie 2011 și trecerea la evidența electronică, adeverința a devenit principalul instrument prin care se dovedește vechimea în muncă.

De la 1 ianuarie 2026, stagiul de cotizare se calculează în zile calendaristice, nu doar în zile lucrătoare, iar evidențele vechi trebuie adaptate. Ordinul Casei Naționale de Pensii prevede că pentru aprilie 2001 – februarie 2003 se iau zilele raportate, fără șomaj, iar pentru martie 2003 – iunie 2005 se calculează în funcție de orele lucrate raportate la norma zilnică.

Cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011

Pentru activitățile desfășurate până la data de 31 decembrie 2010, confirmarea vechimii se realizează prin intermediul carnetului de muncă. Acest document continuă să fie considerat oficial pentru intervalele de timp anterioare implementării sistemului electronic de evidență.

În cazul în care o persoană nu are carnetul sau nu are înregistrate anumite intervale, dovada poate fi obținută de la angajator, dacă acesta este încă activ, sau de la inspectoratul teritorial de muncă, în funcție de circumstanțe. După anul 2011, gestionarea raporturilor de muncă s-a realizat în format electronic prin intermediul Revisal, iar începând cu 2026, aceasta va fi efectuată prin Reges-Online.

Ce aduce nou Reges-Online pentru salariați

O noutate semnificativă este capacitatea angajaților de a-și deschide un cont în Reges-Online, având astfel posibilitatea de a obține extrase referitoare la istoricul lor profesional în mod direct.

Această platformă oferă acces la informațiile salvate de angajatori și permite generarea de documente care sunt semnate electronic de Inspecția Muncii. Crearea contului se poate realiza online, utilizând identitatea digitală ROeID, cu ajutorul unei semnături electronice, sau personal, la sediul ITM, prin intermediul info-chioșcurilor.

Angajații au posibilitatea de a descărca două categorii de documente: extrasul individual, care prezintă datele furnizate de un anumit angajator pentru intervalele 2006–2011 și 2011–prezent, precum și extrasul centralizator, ce include toate contractele înregistrate în sistem.

Documentele pot fi considerate valide în format electronic, iar în cazul în care sunt imprimate, este esențial să se obțină certificarea conformității. Noul sistem aduce un nivel crescut de transparență și independență, oferind fiecărui angajat oportunitatea de a verifica cu ușurință starea contractului său și experiența profesională acumulată.

Citește și:

De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în libertate”
Știri
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în…
Caz uluitor în Bacău. Orbit de gelozie, un bărbat și-a atacat fosta iubită
Știri
Caz uluitor în Bacău. Orbit de gelozie, un bărbat și-a atacat fosta iubită
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei /...
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Gandul.ro
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Mediafax
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la producția proprie
go4it.ro
Final de eră: Un mare brand de televizoare, la care visau toți românii, renunță la...
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, ucis de bombardamentele comune SUA-Israel
Gandul.ro
Cine va fi viitorul lider suprem al Iranului. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Ali...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în ...
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în libertate”
Caz uluitor în Bacău. Orbit de gelozie, un bărbat și-a atacat fosta iubită
Caz uluitor în Bacău. Orbit de gelozie, un bărbat și-a atacat fosta iubită
BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?”
BANCUL ZILEI | „Ce faci dacă dimineața te trezești cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?”
Cum se desfășoară viața în Dubai după atacuri! Alex Bodi a surprins totul
Cum se desfășoară viața în Dubai după atacuri! Alex Bodi a surprins totul
Ce salarii au angajații din turism, în 2026? Cât câștigă aceștia lunar, cu tot cu bonusuri
Ce salarii au angajații din turism, în 2026? Cât câștigă aceștia lunar, cu tot cu bonusuri
Cele 5 zodii care își schimbă viața total, de la 1 martie. Eclipsa totală de Lună dă totul peste cap
Cele 5 zodii care își schimbă viața total, de la 1 martie. Eclipsa totală de Lună dă totul peste cap
Vezi toate știrile
×