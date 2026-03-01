Lovitură dură pentru angajați! Adeverința de vechime nu mai poate fi obținută de la ITM

Anul 2026 aduce schimbări semnificative pentru angajații care au nevoie de adeverința de vechime. Cu implementarea HG nr. 295/2025 și migrând către platforma Reges-Online, procesul va fi diferit față de anii trecuți. Inspectoratele teritoriale de muncă nu mai eliberează adeverințe în locul angajatorilor.

Din 2026, angajații nu vor mai putea obține adeverința de vechime de la ITM, după intrarea în vigoare a HG nr. 295/2025 și trecerea la noul registru Reges-Online. Dacă până acum legea permitea eliberarea documentului de către inspectoratele teritoriale de muncă atunci când angajatorul nu îl putea furniza, noua reglementare nu mai prevede această opțiune, schimbând radical procedura.

Ce este adeverința de vechime în muncă și cum se calculează?

Adeverința de vechime în muncă este un document esențial pentru salariați și foști salariați. Ea este necesară în numeroase situații, printre care: deschiderea dreptului la pensie, obținerea indemnizației de somaj, angajarea la un loc de muncă, dovedirea experienței profesionale. După eliminarea carnetelor de muncă la 1 ianuarie 2011 și trecerea la evidența electronică, adeverința a devenit principalul instrument prin care se dovedește vechimea în muncă.

De la 1 ianuarie 2026, stagiul de cotizare se calculează în zile calendaristice, nu doar în zile lucrătoare, iar evidențele vechi trebuie adaptate. Ordinul Casei Naționale de Pensii prevede că pentru aprilie 2001 – februarie 2003 se iau zilele raportate, fără șomaj, iar pentru martie 2003 – iunie 2005 se calculează în funcție de orele lucrate raportate la norma zilnică.

Cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011

Pentru activitățile desfășurate până la data de 31 decembrie 2010, confirmarea vechimii se realizează prin intermediul carnetului de muncă. Acest document continuă să fie considerat oficial pentru intervalele de timp anterioare implementării sistemului electronic de evidență.

În cazul în care o persoană nu are carnetul sau nu are înregistrate anumite intervale, dovada poate fi obținută de la angajator, dacă acesta este încă activ, sau de la inspectoratul teritorial de muncă, în funcție de circumstanțe. După anul 2011, gestionarea raporturilor de muncă s-a realizat în format electronic prin intermediul Revisal, iar începând cu 2026, aceasta va fi efectuată prin Reges-Online.

Ce aduce nou Reges-Online pentru salariați

O noutate semnificativă este capacitatea angajaților de a-și deschide un cont în Reges-Online, având astfel posibilitatea de a obține extrase referitoare la istoricul lor profesional în mod direct.

Această platformă oferă acces la informațiile salvate de angajatori și permite generarea de documente care sunt semnate electronic de Inspecția Muncii. Crearea contului se poate realiza online, utilizând identitatea digitală ROeID, cu ajutorul unei semnături electronice, sau personal, la sediul ITM, prin intermediul info-chioșcurilor.

Angajații au posibilitatea de a descărca două categorii de documente: extrasul individual, care prezintă datele furnizate de un anumit angajator pentru intervalele 2006–2011 și 2011–prezent, precum și extrasul centralizator, ce include toate contractele înregistrate în sistem.

Documentele pot fi considerate valide în format electronic, iar în cazul în care sunt imprimate, este esențial să se obțină certificarea conformității. Noul sistem aduce un nivel crescut de transparență și independență, oferind fiecărui angajat oportunitatea de a verifica cu ușurință starea contractului său și experiența profesională acumulată.

