Ce salarii au angajații din turism, în 2026? Cât câștigă aceștia lunar, cu tot cu bonusuri

De: Redacția CANCAN 01/03/2026 | 12:06
Turismul este unul dintre domeniile care oferă multe oportunități de angajare, de la recepționeri și ospătari până la ghizi turistici sau manageri de hotel. În funcție de experiență, locație și tipul unității, veniturile pot varia destul de mult. În orașe turistice precum Brașov sau Constanța, unde activitatea este intensă mai ales în sezon, salariile pot fi ușor mai mari comparativ cu alte zone ale țării.

În general, salariile din turism pornesc de la nivelul minim pe economie, însă pot crește considerabil în funcție de competențe și vechime. Un aspect important este sezonalitatea: în perioadele aglomerate, cum ar fi sezonul estival sau cel al sărbătorilor de iarnă, angajații pot beneficia de bonusuri sau bacșișuri consistente, care le suplimentează venitul lunar.

Ce salariu primesc angajații din turism

Pentru posturile de bază, precum cameristă, ajutor de bucătar, spălător de vase sau ospătar debutant, salariile nete se situează, în medie, între 2.500 și 3.500 de lei pe lună. În restaurantele și hotelurile mai bine cotate, aceste sume pot fi completate de bacșișuri, care uneori dublează venitul unui ospătar în lunile de vârf. Recepționerii, care au nevoie de cunoștințe minime de operare pe calculator și, de multe ori, de limbi străine, pot câștiga între 3.000 și 4.000 de lei net lunar.

Potrivit hotelierilor, salariile oferite pentru sezonul 2026 vor fi ușor mai mari decât în anii trecuți, în încercarea de a atrage cât mai mulți candidați. Decizia vine pe fondul unei crize de personal care continuă să pună presiune pe industria ospitalității și să le dea bătăi de cap angajatorilor.

Ghizii turistici au un regim diferit de remunerare, fiind plătiți adesea pe tur sau pe colaborare. Veniturile lor pot varia semnificativ în funcție de numărul de grupuri și de limba în care susțin prezentările. În zonele turistice consacrate, activitatea poate fi constantă pe durata sezonului, asigurând un venit stabil pe câteva luni pe an.

Angajările încep din primăvară

Calendarul de recrutare arată că primele angajări vor începe încă din aprilie, odată cu intrarea hotelurilor în linie dreaptă pentru pregătirile de sezon. La un hotel din Eforie, cameristele sunt așteptate să își înceapă activitatea din 15 aprilie 2026, iar restul posturilor vor fi ocupate din 30 aprilie, astfel încât întreaga echipă să fie deja pregătită înainte de sosirea primului val important de turiști.

Această abordare devine din ce în ce mai populară printre antreprenorii din domeniul turismului, care caută să prevină repetarea problemelor întâmpinate în anii anteriori.

Hotelierii subliniază că pregătirile timpurii nu vizează doar ocuparea posturilor, ci și familiarizarea angajaților cu procedurile și standardele fiecărui hotel. Astfel, echipele vor fi bine instruite încă de la începutul sezonului, asigurând un serviciu de calitate și fără întârzieri pentru turiștii care ajung pe litoral.
Pentru a atrage mai ușor angajați, patronii din turism oferă beneficii suplimentare, precum cazarea pe perioada contractului și decontarea transportului la finalul sezonului, avantaje esențiale mai ales pentru cei veniți din alte zone ale țării. Unele unități includ și mese sau reduceri la servicii interne, pentru a face postul mai atractiv și a asigura continuitatea serviciilor în sezonul estival.

Trenulețul din Satul de Vacanță-cronica unei dispariții anunțate. Un simbol al verilor românești, ajuns fier vechi

