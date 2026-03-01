Acasă » Știri » Cele 5 zodii care își schimbă viața total, de la 1 martie. Eclipsa totală de Lună dă totul peste cap

Cele 5 zodii care își schimbă viața total, de la 1 martie. Eclipsa totală de Lună dă totul peste cap

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 11:42
Cele 5 zodii care își schimbă viața total, de la 1 martie. Eclipsa totală de Lună dă totul peste cap

Săptămâna 2–8 martie 2026 se anunță plină de evenimente astrologice majore, cu un impact pronunțat asupra stării emoționale, a deciziilor și a direcțiilor de viață. Principalul eveniment al perioadei este eclipsa totală de Lună Plină în Fecioară, care are loc pe 3 martie. Acest fenomen aduce energii intense, poate declanșa transformări bruște și aduce claritate în aspecte personale sau profesionale. Eclipsa accentuează necesitatea de a renunța la regrete și de a folosi resursele interioare pentru a depăși obstacolele.

În primele zile ale săptămânii, Luna se află în Balanță, pe 4 martie, favorizând creativitatea, inspirația și disciplina. Este momentul ideal pentru activități care necesită concentrare, dar și pentru explorarea ideilor noi. Tranzitul Venus în Berbec, începând cu 6 martie, combinat cu conjuncția cu Saturn, subliniază importanța răbdării, responsabilității și a muncii susținute. Această combinație creează premisele unor realizări concrete, mai ales pentru proiecte de lungă durată.

Zodiile care vor avea parte de schimbări

Pe 7 martie, Luna intră în Scorpion, reactivând temele eclipsei: introspecția și transformarea personală. În același timp, opoziția cu Uranus stimulează dorința de a depăși limitările și de a iniția schimbări semnificative. Această combinație aduce o energie care sprijină evoluția personală, dar poate genera și momente de neliniște sau surprize neașteptate.

Pentru nativii Pești, perioada aduce provocări, dar și oportunități remarcabile. Eclipsa poate genera situații neașteptate, însă intrarea lui Marte în semnul lor conferă curaj și determinare. Mercur retrograd poate întârzia unele decizii, dar oferă șansa de a găsi soluții valoroase și de a reevalua planuri vechi. După eclipsă, energia Lunii în Balanță și a lui Venus în Berbec favorizează momente de relaxare, activități creative și reconectarea cu persoanele apropiate. Săptămâna se încheie cu un sentiment de optimism și speranță.

Pentru Tauri, săptămâna se anunță intensă, dar cu rezultate benefice. Eclipsa de Lună Plină reia conexiuni și experiențe din trecut, mai ales în contextul retrogradării lui Mercur. Lecțiile acumulate anterior devin esențiale pentru viitor, iar intrarea lui Venus în Berbec stimulează creativitatea, optimismul și curajul. Posibilele surprize sunt văzute ca oportunități de creștere personală și clarificare a direcției de viață. Această perioadă accentuează importanța grijii față de sine și a menținerii unei perspective constructive.

Racii beneficiază de o săptămână favorabilă consolidării relațiilor de prietenie și a legăturilor vechi. Retrogradarea lui Mercur susține reluarea contactelor și apariția unor noi conexiuni importante. Este un interval potrivit pentru planificare, analiză și reflecție, nu pentru inițierea de proiecte noi. În plan sentimental, se accentuează consolidarea relațiilor existente și apar șanse pentru descoperirea unor pasiuni sau interese noi. Eclipsa în Fecioară contribuie la clarificarea obiectivelor și sprijină perseverența în atingerea lor.

Pentru Scorpioni, Mercur retrograd în Pești aduce sensibilitate și armonie în relații. Interacțiunile devin mai profunde, iar comunicarea mai sinceră, favorizând compromisurile și reconectarea emoțională. Perioada este potrivită pentru stabilirea unor obiective pe termen lung și pentru revitalizarea motivației personale. Energia eclipsei și a Lunii în Scorpion facilitează introspecția și transformarea interioară, marcând un adevărat proces de renaștere emoțională.

Capricornii vor resimți energia eclipsei prin provocări, dar și prin deschiderea către oportunități de dezvoltare personală și profesională. Tranzitul Lunii prin Balanță atrage atenția asupra imaginii publice și a carierei, în timp ce Venus în Berbec stabilizează relațiile și creează baze solide pentru viitoare colaborări. Spre sfârșitul săptămânii, Luna în Scorpion favorizează explorarea creativă și întâlnirile cu persoane capabile să sprijine proiectele în curs.

