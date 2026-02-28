Se schimbă tot pentru această zodie în 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Originalitate, surprize și o eliberare a potențialului ascuns”

Cristina Demetrescu a făcut o mărturisire și a spus că una dintre cele 12 zodii va fi cea mai afectată de noile schimbări ale anului. Chiar dacă anul care a trecut nu a fost unul ideal și a fost plin de instabilitate, aceasta ne transmite că anul 2026 reprezintă, într-un singur cuvânt, schimbarea. Astrologul a vorbit despre o zodie care va trece prin etape majore de transformare, iar ca un mic indiciu, semnul zodiacal este de aer și este guvernat de Mercur.

Cristina Demetrescu a subliniat că această zodie trebuie să nu se mai preocupe de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Trebuie să se concentreze pe prezent și să se gândească mult mai mult la viitor. Lecțiile învățate în anul 2025 reprezintă un atu și sunt niște beneficii pentru anul care tocmai a început.

Zodia Gemeni

În acest an, Uranus va intra în zodia Gemenilor începând cu data de 26 aprilie 2026. Această zodie va fi una dintre cele mai favorizate, datorită faptului că Uranus face trecerea din Taur în Gemeni și aduce asupra lor schimbări în bine, după o perioadă grea.

Potrivit astrologului, nativii vor avea un an spectaculos. Se vor bucura de modificări pe toate planurile, fie că vorbim de planul financiar, al relațiilor sau de cel profesional. Gemenii vor fi inventivi, își vor folosi toate cunoștințele pentru a nu stagna, ci pentru a se afla într-o continuă evoluție.

Datorită bagajului de cunoștințe acumulat de-a lungul timpului, acest semn zodiacal va avea parte de schimbare. O lecție înseamnă deschiderea spre o altă lume, în care Gemenii vor fi mult mai siguri pe ei și vor aduce un aport semnificativ de originalitate în proiectele care le bat la ușă. Nu le va mai fi frică să spună pe nume lucrurilor și se vor impune în orice situație.

Acest an nu numai că este un an de cotitură al acestor semne zodiacale, dar le va marca profund. După multe lupte interioare, acestea își găsesc în sfârșit liniștea. Își vor găsi forța, vor prospera și vor colabora de drag la proiecte importante. Vor munci de drag la ceea ce le place și va avea loc o transformarea a pasiunii într-o sursă de venit.

Citește și:

Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize

Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani