Concurenta Survivor i-a făcut avansuri lui Aris în fața tuturor, deși are iubit acasă: ”Din tot sufletul”

Ediția din 27 februarie 2026 a emisiunii Survivor România a adus în prim-plan o dinamică care a atras atenția publicului și a telespectatorilor, dincolo de competițiile sportive și strategiile de joc. În centrul discuțiilor s-au aflat Bianca Stoica și Aris Eram.

După câștigarea jocului pentru recompensă, tribul Războinicilor a avut parte de un moment rar de relaxare într-un cadru festiv organizat la piscină. Atmosfera de sărbătoare, completată de deserturi, gustări și băuturi răcoritoare, a favorizat apropierea dintre concurenți și a scos la iveală emoții și simpatii care până atunci rămăseseră mai degrabă sugerate decât evidente. În acest context, Bianca Stoica a atras atenția prin gesturile și atitudinea sa față de Aris.

Bianca se simte atrasă de Aris?

Tânăra concurentă, una dintre cele mai tinere participante ale sezonului, a demonstrat de-a lungul competiției un comportament deschis și spontan, iar reacțiile sale în preajma lui Aris nu au trecut neobservate. Interacțiunile dintre cei doi au devenit subiect de conversație atât în tabără, cât și în spațiul online, unde fanii emisiunii analizează fiecare detaliu al relațiilor care se formează pe parcursul aventurii. Contextul competițional, presiunea fizică și emoțională, dar și izolarea față de viața de zi cu zi creează adesea premisele unor conexiuni rapide și intense între participanți.

După ce au câștigat proba, Bianca s-a arătat interesantă să îi întoarcă gestul lui Aris. Cu câteva săptămâni înainte, fiul Andreei Esca i-a dăruit concurentei un croissant, iar aceasta nu a uitat. Bianca dorește să îi ducă tânărului o gogoașă.

„Eu sunt o dulcică, iar dulcele la dulce vine. Dacă mi s-ar da ocazia să pot duce o gogoașă lui Aris chiar i-aș duce cu tot sufletul. Sper să mă audă cineva și să mă lase să îi duc și lui, să îi fac o surpriză. Ziua lui e pe 24 iulie, dar nu contează îi fac surpriza de acum. Îi duc ceva dulce pentru o persoană dulce.”, a spus Bianca.

