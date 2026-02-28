TEST IQ | Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe!

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO îţi propune o nouă provocare vizuală menită să-ţi pună la încercare atenția la detalii și capacitatea de concentrare.

În centrul puzzle-ului se află un brutar surprins în două imagini aproape identice, în timp ce își vinde pâinile proaspete. Deși la prima vedere totul pare perfect la fel, scopul tău este să găseşti cele 3 diferenţe ascunse.

Aceste două imagini din brutărie par identice, dar nu sunt

Astfel de exerciții sunt apreciate pentru modul în care stimulează creierul să iasă din rutina vizuală obișnuită. Acestea obligă privirea să se oprească asupra detaliilor, să compare forme, culori și poziții, și să identifice elemente care, în mod normal, ar trece neobservate.

De asemenea, puzzle-urile de acest tip sunt folosite frecvent pentru a îmbunătăți atenția, memoria vizuală și viteza de procesare.

Pentru a oferi un sfat mic, dar valoros, recomandăm analizarea imaginilor pe secțiuni şi compararea obiectele din fiecare zonă. Diferențele sunt subtile, iar graba poate duce la omiteri, motiv pentru care răbdarea devine un avantaj important.

Găsiți cele 3 diferențe

Cei care au reușit să identifice toate cele trei diferenşe sunt felicitaţi pentru atenția excelentă la detalii. Iar pentru cei care nu au reuşit, oferim soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Unul dintre acești 4 elevi copiază. Cine?

Test de logică | Găsiți numărul 669 din această iluzie optică inversată!