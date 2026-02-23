Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Găsiți care pasăre flamingo este diferită de toate celelalte

TEST IQ | Găsiți care pasăre flamingo este diferită de toate celelalte

23/02/2026
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test, care îți cere să găsești flamingoul diferit într-o scenă aglomerată înainte ca timpul să expire.

Această provocare testează atenția la detalii și capacitatea de a rămâne concentrat chiar și atunci când presiunea crește. Iluziile optice sunt cunoscute de foarte mult timp și au fost create pentru a ne păcăli privirea și mintea într-un mod distractiv. Acestea funcționează pe un principiu simplu: induc în eroare ochiul.

Confuzia apare deoarece creierul nostru interpretează tiparele și completează automat informațiile lipsă, bazându-se pe experiențele anterioare. Culorile, liniile, umbrele și unghiurile neobișnuite sunt adesea folosite pentru a ne deruta percepția.

Pe lângă faptul că sunt amuzante, iluziile optice ne antrenează atenția și ne îmbunătățesc concentrarea. Aceastea sunt potrivite pentru orice vârstă și reprezintă o activitate relaxantă și provocatoare în același timp.

Privește cu atenție imaginea de mai jos: pare plină de păsări identice, dar una dintre ele este diferită și se ascunde foarte bine. Sarcina ta este să o descoperi.

Ai reuşit? Dacă da, bravo! Înseamnă că ai un ochi excelent pentru detalii. Dacă nu, iată soluţia:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

