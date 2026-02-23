Acasă » Știri » Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”

Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”

De: Paul Hangerli 23/02/2026 | 08:10
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Dinozaurul cu pene, sursa-pexels.com

Multă vreme, Tyrannosaurus rex a fost imaginat ca o reptilă uriașă, acoperită exclusiv de solzi. Însă fosilele descoperite în China sugerează că povestea este mai complexă. Strămoșii săi aveau pene, iar tot mai mulți cercetători cred că și celebrul prădător ar fi purtat, cel puțin parțial, un înveliș filamentar.

Revoluția din Liaoning

În anii ’90 și începutul anilor 2000, provincia Liaoning din nord-estul Chinei a devenit epicentrul unei revoluții științifice. În sedimentele fine ale Formațiunii Yixian, vechi de aproximativ 125 de milioane de ani, paleontologii au descoperit dinozauri conservați cu detalii uluitoare. Cenușa vulcanică a acoperit rapid cadavrele, blocând oxigenul și permițând păstrarea țesuturilor delicate, inclusiv a penelor.

Printre descoperirile care au schimbat radical percepția asupra tiranozaurilor se numără Dilong paradoxus, descris în 2004. Deși era un tiranozauroid de talie mică, fosila prezenta structuri filamentare clare în jurul corpului. Era pentru prima dată când un membru al acestei familii era asociat direct cu pene primitive.

Momentul decisiv a venit însă în 2012, odată cu descrierea speciei Yutyrannus huali. Acest dinozaur, apropiat evolutiv de T. rex, măsura aproape nouă metri lungime și cântărea peste o tonă. Fosilele arătau fără echivoc pene lungi, filamentare, de până la douăzeci de centimetri. Descoperirea a demonstrat că nu doar dinozaurii mici aveau pene, ci și prădători de dimensiuni impresionante.

Ce înseamnă asta pentru T. rex?

Nu au fost descoperite până în prezent fosile de Tyrannosaurus rex care să păstreze pene. În schimb, există impresiuni de piele care indică prezența solzilor, în special pe coadă, abdomen și șolduri. Aceste dovezi arată clar că o parte a corpului era solzoasă.

Totuși, faptul că rudele sale apropiate aveau pene sugerează că și T. rex moștenise această trăsătură de la strămoșii săi. Mulți paleontologi consideră că puii ar fi putut fi acoperiți cu un strat de puf pentru a-și menține temperatura corporală, în timp ce adulții, ajunși la greutăți de șapte până la nouă tone, ar fi avut predominant piele solzoasă, posibil cu zone limitate de pene pe gât, spate sau brațe.

Analogia cu animalele moderne este relevantă. Speciile foarte mari tind să piardă izolația excesivă pentru a evita supraîncălzirea. Astfel, este plauzibil ca tiranozaurii giganți să fi redus penajul pe măsură ce au crescut.

Cum arătau penele?

Penele acestor tiranozauri nu semănau cu cele ale păsărilor actuale. Erau filamente simple, asemănătoare unui puf gros. Rolul lor principal era probabil izolarea termică, dar este posibil să fi avut și funcții de afișaj vizual, fie în ritualuri de împerechere, fie pentru intimidarea rivalilor.

Zborul nu a fost niciodată o opțiune pentru aceste animale masive. Penele au apărut în evoluție cu mult înainte de a fi folosite pentru zbor, iar funcția lor inițială pare să fi fost legată de reglarea temperaturii și de comunicare vizuală.

O imagine în schimbare

Descoperirile din China au forțat comunitatea științifică să renunțe la imaginea simplificată a dinozaurilor ca reptile exclusiv solzoase. Astăzi, tot mai multe reconstrucții îl prezintă pe T. rex ca pe un animal complex, situat undeva între reptilă și pasăre.

Este puțin probabil ca Tyrannosaurus rex să fi fost complet acoperit de pene. La fel de puțin probabil este însă să fi fost o „șopârlă gigantică” lipsită de orice urmă de penaj. Realitatea, ca în multe cazuri din paleontologie, pare să se afle la mijloc.

Dacă am putea călători în urmă cu 66 de milioane de ani, este posibil să întâlnim un prădător impresionant, cu piele solzoasă pe flancuri și coadă, dar cu zone de puf sau filamente pe anumite părți ale corpului. O creatură care ar fi arătat mai mult ca o pasăre primordială uriașă decât ca imaginea clasică din filmele secolului trecut.

CITEȘTE ȘI: Țara cu cele mai multe piramide din lume! Are între 200 și 250 de piramide, mai multe decât Egiptul

Țara care și-a ales un animal fantastic drept simbol național: povestea surprinzătoare a Scoției

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Știri
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai…
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Știri
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni…
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor....
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai ...
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni ...
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ...
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, ...
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului ...
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege
Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce ...
Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce și tihnită
Vezi toate știrile
×