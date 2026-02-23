Acasă » Știri » Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?

Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?

De: Paul Hangerli 23/02/2026 | 08:30
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Gustav Isaksen, sursa- captură social media Gustav Isaksen
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

El joacă pentru S.S. Lazio, ea pentru Tottenham Hotspur Women. Între Roma și Londra sunt aproape 1.800 de kilometri, dar pentru Gustav Isaksen și Olivia Holdt distanța nu a însemnat despărțire. Se cunosc din clasa I, sunt împreună de mulți ani și trăiesc o poveste în care iubirea și fotbalul merg mână în mână.

Gustav Isaksen, danezul care și-a făcut loc în Serie A

Născut pe 19 aprilie 2001, în Hjerk, Isaksen a crescut în fotbalul danez, a explodat la FC Midtjylland, unde a devenit golgheter al Superligii în sezonul 2022–2023, iar în vara lui 2023 a făcut pasul la S.S. Lazio.

La Roma a crescut de la meci la meci, devenind o soluție constantă pe flancul drept. A adunat goluri și pase decisive, iar evoluțiile lui au atras interesul unor cluburi precum Inter Milan și Tottenham Hotspur. Chiar dacă a trecut recent printr-o accidentare musculară ușoară, danezul rămâne un jucător important în planurile lui Lazio și un nume urmărit pe piața transferurilor.

Olivia Holdt, mai mult sportiv decât „soție de fotbalist”

Dacă unii se așteaptă la imaginea clasică a unei partenere de fotbalist, Olivia Holdt nu se încadrează în acel tipar. La 24 de ani, daneza este un nume puternic în fotbalul feminin și își construiește cariera cu aceeași disciplină și ambiție.

După perioada din Danemarca, unde a fost desemnată jucătoarea anului la Fortuna Hjørring, și titlurile câștigate în Suedia cu FC Rosengård, Holdt a ajuns în 2025 la Tottenham Hotspur Women.

În sezonul 2025/26, cifrele vorbesc clar: mai multe goluri și pase decisive decât partenerul ei de la Lazio Roma în actuala stagiune. Cu 5 goluri și 3 assisturi în 13 meciuri, daneza s-a impus rapid în Women’s Super League. A fost desemnată de mai multe ori „Player of the Match”, inclusiv după un derby spectaculos, și a marcat goluri decisive în prelungiri.

Pe rețelele sociale nu domină moda sau aparițiile glam, ci antrenamentele, fazele din meciuri, recuperarea, sprinturile și bucuria golurilor. Postează ca un sportiv care își trăiește meseria, nu ca un personaj din zona mondenă. Este genul de jucătoare care își documentează progresul, nu garderoba.

Relație la distanță: Roma-Londra

Cei doi au ajuns să trăiască în orașe diferite: el la Roma, ea la Londra. Într-un interviu pentru presa daneză, Isaksen explica cum gestionează distanța:

„Vorbim în fiecare zi. Petrecem multe ore pe FaceTime și e un noroc că poți comunica așa astăzi, pentru că altfel ar fi fost mai greu să ai o astfel de relație.”

A recunoscut că 1.800 de kilometri nu sunt puțini, dar nici imposibil de gestionat: „Dacă tot ai o relație la distanță, nu sunt cele mai proaste două orașe în care să trăiești.”

Mai mult, danezul a sugerat că visul lor este să ajungă în același loc: „Mai devreme sau mai târziu vom juca în același loc, poate chiar la aceeași echipă. Ar fi fantastic. It’s our dream.”

Antrenamente în doi?

Având în vedere nivelul la care joacă amândoi, nu e greu de imaginat că în perioadele petrecute împreună își pot oferi feedback, pot discuta faze, pot analiza meciuri. Olivia, cu forma ei actuală și eficiența din fața porții, ar putea foarte bine să îi dea și câteva sfaturi de finalizare.

Nu este o poveste despre cine stă în tribune și aplaudă. Este povestea a doi fotbaliști profesioniști care își urmăresc carierele în paralel, la nivel înalt. Ea nu este „nevasta de fotbalist”, ci un sportiv complet, cu cifre, performanțe și ambiții proprii.

Roma și Londra sunt, pentru moment, două capitale diferite. Dar planul lor pare simplu: mai devreme sau mai târziu, aceeași adresă. Și, poate, aceeași echipă.

CITEȘTE ȘI:  Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani

Cine e Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea? Atacantul celor de la FCSB i-a făcut o surpriză rară

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Știri
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni…
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Știri
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor....
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni ...
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ...
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, ...
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului ...
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege
Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce ...
Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce și tihnită
Vezi toate știrile
×