Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?

El joacă pentru S.S. Lazio, ea pentru Tottenham Hotspur Women. Între Roma și Londra sunt aproape 1.800 de kilometri, dar pentru Gustav Isaksen și Olivia Holdt distanța nu a însemnat despărțire. Se cunosc din clasa I, sunt împreună de mulți ani și trăiesc o poveste în care iubirea și fotbalul merg mână în mână.

Gustav Isaksen, danezul care și-a făcut loc în Serie A

Născut pe 19 aprilie 2001, în Hjerk, Isaksen a crescut în fotbalul danez, a explodat la FC Midtjylland, unde a devenit golgheter al Superligii în sezonul 2022–2023, iar în vara lui 2023 a făcut pasul la S.S. Lazio.

La Roma a crescut de la meci la meci, devenind o soluție constantă pe flancul drept. A adunat goluri și pase decisive, iar evoluțiile lui au atras interesul unor cluburi precum Inter Milan și Tottenham Hotspur. Chiar dacă a trecut recent printr-o accidentare musculară ușoară, danezul rămâne un jucător important în planurile lui Lazio și un nume urmărit pe piața transferurilor.

Olivia Holdt, mai mult sportiv decât „soție de fotbalist”

Dacă unii se așteaptă la imaginea clasică a unei partenere de fotbalist, Olivia Holdt nu se încadrează în acel tipar. La 24 de ani, daneza este un nume puternic în fotbalul feminin și își construiește cariera cu aceeași disciplină și ambiție.

După perioada din Danemarca, unde a fost desemnată jucătoarea anului la Fortuna Hjørring, și titlurile câștigate în Suedia cu FC Rosengård, Holdt a ajuns în 2025 la Tottenham Hotspur Women.

În sezonul 2025/26, cifrele vorbesc clar: mai multe goluri și pase decisive decât partenerul ei de la Lazio Roma în actuala stagiune. Cu 5 goluri și 3 assisturi în 13 meciuri, daneza s-a impus rapid în Women’s Super League. A fost desemnată de mai multe ori „Player of the Match”, inclusiv după un derby spectaculos, și a marcat goluri decisive în prelungiri.

Pe rețelele sociale nu domină moda sau aparițiile glam, ci antrenamentele, fazele din meciuri, recuperarea, sprinturile și bucuria golurilor. Postează ca un sportiv care își trăiește meseria, nu ca un personaj din zona mondenă. Este genul de jucătoare care își documentează progresul, nu garderoba.

Relație la distanță: Roma-Londra

Cei doi au ajuns să trăiască în orașe diferite: el la Roma, ea la Londra. Într-un interviu pentru presa daneză, Isaksen explica cum gestionează distanța:

„Vorbim în fiecare zi. Petrecem multe ore pe FaceTime și e un noroc că poți comunica așa astăzi, pentru că altfel ar fi fost mai greu să ai o astfel de relație.”

A recunoscut că 1.800 de kilometri nu sunt puțini, dar nici imposibil de gestionat: „Dacă tot ai o relație la distanță, nu sunt cele mai proaste două orașe în care să trăiești.”

Mai mult, danezul a sugerat că visul lor este să ajungă în același loc: „Mai devreme sau mai târziu vom juca în același loc, poate chiar la aceeași echipă. Ar fi fantastic. It’s our dream.”

Antrenamente în doi?

Având în vedere nivelul la care joacă amândoi, nu e greu de imaginat că în perioadele petrecute împreună își pot oferi feedback, pot discuta faze, pot analiza meciuri. Olivia, cu forma ei actuală și eficiența din fața porții, ar putea foarte bine să îi dea și câteva sfaturi de finalizare.

Nu este o poveste despre cine stă în tribune și aplaudă. Este povestea a doi fotbaliști profesioniști care își urmăresc carierele în paralel, la nivel înalt. Ea nu este „nevasta de fotbalist”, ci un sportiv complet, cu cifre, performanțe și ambiții proprii.

Roma și Londra sunt, pentru moment, două capitale diferite. Dar planul lor pare simplu: mai devreme sau mai târziu, aceeași adresă. Și, poate, aceeași echipă.

