Cea mai nocivă brânză din supermarket. Este nelipsită din alimentaţia românilor

Brânza topită rămâne unul dintre produsele cel mai des întâlnite în frigiderele românilor, fiind apreciată pentru consistența cremoasă și pentru faptul că se întinde ușor pe pâine, conform CSID.

Cu toate acestea, specialiștii în nutriție atrag atenția că acest tip de produs se numără printre cele mai puțin recomandate opțiuni din categoria brânzeturilor procesate disponibile în supermarketuri. Deși populară, compoziția sa ridică numeroase semne de întrebare în rândul experților.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare îl reprezintă utilizarea sărurilor de topire, precum polifosfații, care sunt adăugați pentru a obține textura uniformă și aspectul lucios al brânzei topite.

