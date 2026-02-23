Acasă » Știri » Cea mai nocivă brânză din supermarket. Este nelipsită din alimentaţia românilor

Cea mai nocivă brânză din supermarket. Este nelipsită din alimentaţia românilor

De: David Ioan 23/02/2026 | 10:02
Cea mai nocivă brânză din supermarket. Este nelipsită din alimentaţia românilor
Cea mai nocivă brânză din supermarket. Este nelipsită din alimentaţia românilor. Foto: Pixabay

Brânza topită rămâne unul dintre produsele cel mai des întâlnite în frigiderele românilor, fiind apreciată pentru consistența cremoasă și pentru faptul că se întinde ușor pe pâine, conform CSID.

Cu toate acestea, specialiștii în nutriție atrag atenția că acest tip de produs se numără printre cele mai puțin recomandate opțiuni din categoria brânzeturilor procesate disponibile în supermarketuri. Deși populară, compoziția sa ridică numeroase semne de întrebare în rândul experților.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare îl reprezintă utilizarea sărurilor de topire, precum polifosfații, care sunt adăugați pentru a obține textura uniformă și aspectul lucios al brânzei topite.

Vezi AICI care este cea mai nesănătoasă brânză.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Martorul acuzator din dosarul fraților Mocanu a fost ridicat de poliție. Unul dintre frați îl ironizează
Știri
Martorul acuzator din dosarul fraților Mocanu a fost ridicat de poliție. Unul dintre frați îl ironizează
Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului
Știri
Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul…
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere...
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae Takaichi de a transforma Armata Japoniei
Digi 24
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic. Planul lui Sanae...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Fiica lui Bill Gates, independentă: Cum vrea să reușească fără miliardele tatălui ce apare în dosarele Epstein
go4it.ro
Fiica lui Bill Gates, independentă: Cum vrea să reușească fără miliardele tatălui ce apare în...
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Martorul acuzator din dosarul fraților Mocanu a fost ridicat de poliție. Unul dintre frați îl ironizează
Martorul acuzator din dosarul fraților Mocanu a fost ridicat de poliție. Unul dintre frați îl ironizează
Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului
Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului
Titi Aur la „Podcast cu Prioritate” #92 by ProMotor „Mașină bună și ieftină nu există”
Titi Aur la „Podcast cu Prioritate” #92 by ProMotor „Mașină bună și ieftină nu există”
Să fii sau să fi? Când și cum le folosim corect
Să fii sau să fi? Când și cum le folosim corect
Bărbatul împușcat de agenți ai serviciilor secrete lângă reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago ...
Bărbatul împușcat de agenți ai serviciilor secrete lângă reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago devenise obsedat de dosarul Epstein
Rușine, Adi Petre! Dovada ca Războinicul a trișat la Survivor. Detaliul observat de telespectatori
Rușine, Adi Petre! Dovada ca Războinicul a trișat la Survivor. Detaliul observat de telespectatori
Vezi toate știrile
×