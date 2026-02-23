Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului

Un jandarm în vârstă de 40 de ani a murit în timpul serviciului, după ce s-a prăbușit brusc la pământ. Momentul în care acesta cade din picioare a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a decesului, iar ancheta este în desfășurare pentru a clarifica circumstanțele tragediei.

Doliu în jandarmerie

Incidentul a generat reacții puternice în rândul organizațiilor sindicale din structurile de ordine publică. Reprezentanții SNPPC au transmis un mesaj dur la adresa conducerii actuale, acuzând condițiile de muncă tot mai dificile și presiunea constantă la care sunt supuși angajații din sistem.

„Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amanate! Si Bolojan vrea sa ne pensionam la 65! Si colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli in legătură cu serviciul! Peste 10 politisti sau militari mor pe luna”, au scris sindicaliştii.

Mesajul are intenţia de a sublinia nemulțumirile acumulate în rândul personalului operativ, care reclamă de ani de zile suprasolicitarea, lipsa resurselor și modificările legislative considerate defavorabile.

Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului

Potrivit acestora, tot mai mulți angajați din structurile de ordine publică se confruntă cu probleme medicale grave, iar cazurile de deces în rândul personalului activ ar fi în creștere.

La scurt timp după confirmarea tragediei, Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial în care anunță moartea colegului de breaslă și totodată exprimă sprijin pentru familia aflată acum în momente grele.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru, plutonier adjutant Marian Spînu. Îl vom păstra în amintirea noastră ca pe un camarad devotat, un profesionist care și-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate și devotament. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei apropiați. Suntem alături de voi în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a comunicat instituţia.

