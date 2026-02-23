Puțini îl recunosc. Așa arăta acum 53 de ani bărbatul celebru din România care își serbează ziua de naștere astăzi

Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România este zodia pești și își anivereasă ziua de naștere chiar astăzi. Împlinește 55 de ani, iar o parte din acești ani i-a petrecut în fața camerelor de filmare și a adus o bună dispoziție multor oameni. Poate la început este greu să realizezi cine este băiețelul din poză, dar după ce o să afli numele sărbătoritului, asemănările cu înfățișarea sa din prezent o să înceapă să apară din ce în ce mai mult.

„Puștiul” din poză este chiar Dan Negru, cel mai cunoscut moderator, cel pe care îl vedeai mai mereu – în timpul săptămânii, în weekend, în zilele de sărbătoare, dar mai ales în seara de Revelion. Acesta împlinește astăzi vârsta de 55 de ani și a postat o fotografie în care le arată urmăritorilor săi cum arăta în 1973, atunci când acesta avea de abia doi ani.

Timpul trece, amintirile rămân

Cu ocazia zilei sale de naștere, Dan Negru a mulțumit fanilor pentru mesajele primite și a postat și o fotografie în care le arăta urmăritorilor săi cum arăta în urmă cu 53 de ani. În imagine se poate observa cum arăta fostul moderator de televiziune la vâsta de doi ani și, ca o paralelă, acesta a postat și o fotografie din prezent. Un detaliu semnificativ îl are un obiect pe care îl ține în mână: „Obiectele rămân neschimbate. Nouă timpul ne schimbă trupul, dar noi nu ne schimbăm deloc”, a zis acesta în postarea sa de pe Facebook.

În ambele fotografii, Dan Negru ține în mână o jucărie care are o puternică valoare sentimentală. Cățelușul din fotografie a fost un cadou primit din partea tatălui său, care, din nefericire, nu mai este în viață. Dan Negru a scris cum, de-a lungul atâtor ani, mama sa a fost cea care a fost atentă să nu piardă acest cadou primit în urmă cu 53 de ani.

„Mulțumesc pentru urările de azi ! Când aveam 25 de ani eram bătrân pentru copii. Azi, la 55 sunt tânăr pentru bătrâni… Cățelușul de jucărie din poză mi l-a luat tata și mama a avut grijă să nu-l pierd. Tata s-a stins…Mama are 80 de ani. Jucăria asta o să ne supraviețuiască tuturor. Obiectele trăiesc mai mult decât noi și rămân martorii tăcuți ai trecerii noastre.

Obiectele rămân neschimbate. Nouă timpul ne schimbă trupul, dar noi nu ne schimbăm deloc. Asta e marea derută a vieții!