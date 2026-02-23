George Lupu a murit în Italia, la 39 de ani. Medicii n-au mai putut face nimic pentru el

Un bărbat de 39 de ani a murit în Italia după un tragic accident. Acesta a suferit un accident la locul de muncă. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic.

Românul în vârstă de 39 de ani se afla în Italia. Acesta muncea acolo de mai mult timp. Cumplitul incident s-a produs sâmbătă dimineața, 21 februarie, în localitatea Calabritto din provincia Avellino din Italia. Acesta muncea în apropierea unei zone industriale. Bărbatul era originar din județul Iași, comuna Mogoșești-Sire, dar de ceva timp locuia în Senerchia, în regiunea italiană Campania.

George Adrian Lupu lucra pentru o femeie din Italia. Aceasta l-a pus să meargă în zona împădurită pentru a tăia un arbore. Când acesta s-a apucat de treabă, trunchiul copacului s-a prăbușit peste el. Acesta s-a spulberat sub trunchi și a fost grav lovit. În urma accidentului de la locul de muncă nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat.

Ce s-a întâmplat după accident

După producerea accidentului, echipajele medicale au sosit la fața locului. Aceștia au făcut tot ce au putut pentru a salva viața lui George. Din nefericire, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii nu au mai putut face nimic. Pe lângă medicii care au încercat să îl readucă la viață, la intervenție au participat și carabinierii de la stațiile din Calabritto și Senerchia. Ei au făcut cercetările necesare pentru a stabili cum s-a produs tragedia mai exact. Pe lângă percheziția de la locul accidentului ei au demarat, conform legii și verificări interne, după cum precizează publicația Il Mattino. Trupul neînsuflețit al victimei a fost pus sub sechestru pentru a se efectua autopsia.

Adrian Lupu locuia de mult timp în Italia, astfel că își făcuse prieteni și era cunoscut în comunitatea italiană. Acesta era activ și pe rețelele de socializare, iar el era știut de mulți oameni. Vestea tragediei i-a șocat pe toți, în special pe cei din localitate. Aceștia au rămas profund întristați de vestea morții lui. În acest moment procedurile de cercetare sunt în plină desfășurare și sunt sub coordonarea carabinierilor italieni. După finalizarea anchetei, Adrian urmează să fie înmormântat, dar rămâne de văzut cine se va ocupa de repatriere sau dacă va fi înmormântat peste hotare.

Filmul morții lui Cătălin Moise Robu, românul de 55 de ani din Italia. A căzut de la o înălțime de 10 metri