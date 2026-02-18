Filmul morții lui Cătălin Moise Robu, românul de 55 de ani din Italia. A căzut de la o înălțime de 10 metri

Un român a murit în Italia, în urma unui accident de muncă, în Italia. Cătălin Moise Robula, în vârstă de 55 de ani, și-a pierdut viața în timp ce lucra pe un șantier din centrul orașului Cremona, în zona Corso Vittorio Emanuele I.

Tragedia a avut loc luni, 16 februarie, în jurul prânzului. Bărbatul, stabilit de mai mulți ani în localitatea Ghisalba, urcase pe o platformă elevatoare pentru a verifica și remedia o infiltrație la acoperișul unei clădiri aflate în renovare. La un moment dat, în timp ce încerca să inspecteze mai atent zona țiglelor, s-ar fi aplecat în afara coșului utilajului. Și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol în curtea interioară, de la peste zece metri înălțime.

Alarma a fost dată în jurul orei 14:30 de colegii săi, care au sunat imediat la serviciile de urgență. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă rănile suferite în urma impactului au fost incompatibile cu viața, decesul survenind rapid.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă normele de protecție a muncii au fost respectate.

Mesaje de doliu în urma decesului

Vestea morții sale a provocat reacții în comunitatea din provincia Bergamo. Viceprimarul Bruna Sassi a vorbit despre familia acestuia ca fiind discretă, bine integrată și prezentă de mult timp în Italia.

Cei doi copii ai săi, născuți și crescuți aici, sunt considerați tineri serioși și muncitori, iar familia era apreciată de vecini pentru modestie și implicare.

„Sunt vecinii noștri de casă, locuiesc pe aceeași stradă cu mine și sunt aici, în Italia, de foarte mult timp, atât de mult încât băiatul s-a născut la Milano, iar fata la Calcinate. Când Riccardo și-a terminat studiile, l-am angajat în compania noastră și, de cinci ani, lucrează încă pentru noi ca muncitor.

Simina, în schimb, încă studiază. Sunt oameni deosebiți, rezervați și perfect integrați în comunitatea noastră”, a scris viceprimarul Bruna Sassi .

