Ce moștenire a putut primi o badantă din Italia de la pensionara de 85 de ani pe care o îngrijise. Când s-a citit testamentul, a crezut că nu aude bine

O badantă a fost acuzată că a moștenit case și o sumă uriașă de la o bătrână. Anchetatorii susțin că ar fi primit acele bunuri printr-un testament obținut în mod fraudulos.

Femeia în vârstă de 60 de ani a fost acuzată că a primit de la bătrâna de care avea grijă suma de 20.000 de euro și două imobile. Bătrâna locuia în Chieti, regiunea Abruzzo din Italia, și a murit la vârsta de 85 de ani. Anchetatorii care se ocupă de acest caz au suspiciuni cu privire la testamentul pe care femeia l-ar fi lăsat înainte să se stingă din viață și pun la îndoială autenticitatea documentului.

Din cauza faptului că bătrânica de 85 de ani avea probleme grave de sănătate, în special degradare psihică, procurorii tind să creadă că a fost supusă unei înșelătorii de badantă. Femeia ar fi profitat de starea de sănătate a acesteia și ar fi pus-o să semneze un document considerat apocrif, adică un testament olograf, care cel mai probabil a fost scris de altcineva.

Ce moștenire a putut primi o badantă din Italia

Cea care a semnalat faptul că există deja un testament a fost chiar sora acesteia. Ea spune că a fost întocmit testamentul după ce un administrator a fost numit sprijin pentru bătrână. Femeia mai spune despre sora ei, victimă în acest caz, că a fost internată de mai multe ori în acest timp, iar badanta acuzată nu ar fi mers la spital să o viziteze niciodată. De asemenea, victima nu ar fi putut oricum să solicite acest testament deoarece ar fi avut interdicția de a face astfel de acte fără o dispoziție din partea judecătorului tutelar.

Ce se întâmplă acum cu imobilele femeii păgubite

În momentul de față ancheta este în curs de desfășurare, fiind în fază incipientă. Femeia acuzată este cercetată și se verifică dacă a ajuns bătrâna să aibă încredere în ea sau nu. Procurul din Sulmonea, Eduardo Mariotti, a cerut sechestru preventiv. În același timp, cele două imobile aflate într-o localitate turistică, dar și conturile curente în care se află suma de 20.000 de euro au fost blocate, după cum a dispus Emanuele Lucchini, judecătorul pentru investigații preliminare.

