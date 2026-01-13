Testamentul lui Brigitte Bardot a fost contestat de soțul și fiul actriței. Care este motivul

Testamentul lăsat de actrița franceză Brigitte Bardot a fost atacat în instanță de fiul acesteia, dar și de soțul său, cei doi fiind nemulțumiți de cotele din averea artistei.

Cei doi nu sunt de acord cu faptul că, prin testament, o bună parte din averea de aproximativ 70 de milioane de euro lăsată în urmă de Brigitte Bardot ar urma să rămână fundației pentru protecția animalelor care poartă numele actriței.

Nicolas-Jacques Charrier (66 de ani), unicul fiu al regretatei actrițe, și soțul acesteia, Bernard d’Ormale (84 de ani), au decis să conteste testamentul. Cei doi susțin că au fost practic excluși de la moștenire. Conform documentelor, Bardot i-ar fi lăsat fiului doar 15% din avere, iar soțului o cotă și mai mică.

Din punct de vedere juridic, Nicolas-Jacques Charrier are o poziție mai solidă. Asta pentru că legislația franceză prevede că un copil unic are dreptul la cel puțin jumătate din averea părintelui decedat.

Relația tensionată dintre Brigitte Bardot și fiul său

Moartea lui Brigitte Bardot a scos din nou la lumină o serie de aspecte mai puțin cunoscute din viața personală a actriței, iar unul dintre ele este relația foarte rece a acesteia cu fiul său, Nicolas-Jacques Charrier.

Charrier s-a născut în 1960, în urma căsătoriei actriței cu Jacques Charrier, însă nu a fost neapărat un copil dorit de către Bardot. De multe ori ea a declarat, chiar și în public, că nu își dorea copii și că în mod clar nu era pregătită să aibă un copil.

acceptat niciodată maternitatea.

„M-am uitat la burta mea plată și subțire în oglindă ca la o prietenă dragă asupra căreia eram pe cale să închid capacul unui sicriu”, a scris ea în memoriile sale.

Într-un interviu, ea a declarat că ar fi preferat să crească un câine decât să aibă un copil. După inevitabilul divorț de Jacques în 1962, Nicolas nu și-a văzut mama timp de decenii din cauza remarcilor dure ale acesteia, scrie Daily Mail.

În timp ce Brigitte și Jacques au fost de-a lungul vremii în centrul atenției, Nicolas a menținut o viață departe de camerele de filmat. Acum, la 65 de ani, el este om de afaceri, cunoscut pentru fondarea mărcii pentru copii Choupette împreună cu soția sa, modelul norvegian Anne-Line Bjerkan. Cei doi au împreună două fete, Théa și Anna și, ulterior, a devenit bunici pentru trei copii.

