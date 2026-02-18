Probleme de sănătate pentru Mirela Vaida. Ce a pățit prezentatoarea de la Antena 1: „Am fost la spital”

Momente dificile pentru Mirela Vaida. Prezentatoarea de la Antena 1 i-a îngrijorat pe fanii ei după ce a mărturisit că a ajuns la spital. Aceasta a postat totul pe rețelele de socializare.

Îndrăgita prezentatoare de la emisiunea Acces Direct de pe Antena 1 este foarte activă pe rețelele de socializare și îi place să împărtășească totul cu urmăritorii ei. Ea a postat atât pe pagina de Instagram, cât și pe Facebook, că se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns pe mâna medicilor.

Vestea că Mirela Vaida nu se simte bine și a ajuns la spital i-a îngrijorat pe fani. Cu toate acestea, a ținut să spună că nu este o problemă gravă de sănătate și doar trebuie să facă o pauză vocală. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce a rămas acasă cu copii ei.

Probleme de sănătate pentru Mirela Vaida

Prezentatoarea TV a fost nevoită, de data aceasta, să le dea urmăritorilor ei vești mai puțin plăcute. Mirela Vaida este transparentă când vine vorba despre a posta și a povestii cu fanii ei. Așa a fost și acum, când a transmis prin intermediul internetului că nu s-a simțit bine și a ajuns la spital.

Artista a dezvăluit că face pauză vocală două zile și că mai este nevoită să nu vorbească timp de câteva zile. Chiar dacă a fost nevoită să păstreze tăcerea o perioadă, ea s-a bucurat de această pauză și a luat-o drept un prilej de relaxare, de a găti și de a asculta muzică.

„Nu vorbesc de două zile. Sunt în repaus vocal total după ce ieri dimineață am fost la spital. Pare frustrant la început, căci nu sunt obișnuită să tac! Am și rămas singură acasă cu copiii, care sunt în vacanță toată săptămâna. Daar… partea bună e că am un pic de timp și pentru mine: alerg pe bandă, ascult muzică, gătesc, fac băi prelungite cu spumă și uleiuri esențiale, beau ceai, citesc și mă odihnesc! Când mai prindeam eu așa lux și hazur,” a declarat Mirela Vaida.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”

Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”