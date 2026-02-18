Acasă » Știri » Probleme de sănătate pentru Mirela Vaida. Ce a pățit prezentatoarea de la Antena 1: „Am fost la spital”

Probleme de sănătate pentru Mirela Vaida. Ce a pățit prezentatoarea de la Antena 1: „Am fost la spital”

De: Denisa Crăciun 18/02/2026 | 16:39
Probleme de sănătate pentru Mirela Vaida. Ce a pățit prezentatoarea de la Antena 1: „Am fost la spital”
Mirela Vaida a primit farsa vieții ei
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Momente dificile pentru Mirela Vaida. Prezentatoarea de la Antena 1 i-a îngrijorat pe fanii ei după ce a mărturisit că a ajuns la spital. Aceasta a postat totul pe rețelele de socializare.

Îndrăgita prezentatoare de la emisiunea Acces Direct de pe Antena 1 este foarte activă pe rețelele de socializare și îi place să împărtășească totul cu urmăritorii ei. Ea a postat atât pe pagina de Instagram, cât și pe Facebook, că se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns pe mâna medicilor.

Vestea că Mirela Vaida nu se simte bine și a ajuns la spital i-a îngrijorat pe fani. Cu toate acestea, a ținut să spună că nu este o problemă gravă de sănătate și doar trebuie să facă o pauză vocală. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce a rămas acasă cu copii ei.

Probleme de sănătate pentru Mirela Vaida

Mirela Vaida pleacă de la Acces Direct/ Sursa foto: Instagram

Prezentatoarea TV a fost nevoită, de data aceasta, să le dea urmăritorilor ei vești mai puțin plăcute. Mirela Vaida este transparentă când vine vorba despre a posta și a povestii cu fanii ei. Așa a fost și acum, când a transmis prin intermediul internetului că nu s-a simțit bine și a ajuns la spital.

Artista a dezvăluit că face pauză vocală două zile și că mai este nevoită să nu vorbească timp de câteva zile. Chiar dacă a fost nevoită să păstreze tăcerea o perioadă, ea s-a bucurat de această pauză și a luat-o drept un prilej de relaxare, de a găti și de a asculta muzică.

„Nu vorbesc de două zile. Sunt în repaus vocal total după ce ieri dimineață am fost la spital. Pare frustrant la început, căci nu sunt obișnuită să tac! Am și rămas singură acasă cu copiii, care sunt în vacanță toată săptămâna. Daar… partea bună e că am un pic de timp și pentru mine: alerg pe bandă, ascult muzică, gătesc, fac băi prelungite cu spumă și uleiuri esențiale, beau ceai, citesc și mă odihnesc! Când mai prindeam eu așa lux și hazur,” a declarat Mirela Vaida.

VEZI ȘI: Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”

Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Știri
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Știri
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×