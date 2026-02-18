Bahmu, furioasă după mesajul RO-Alert de la 4 dimineața! „Cât sadism și lipsă de umanitate e în capul celor care apasă butonul și apoi își râd în barbă?”

În dimineața zilei de marți spre miercuri (17-18 februarie), în jurul orei 4:00, locuitorii din București și Ilfov au fost treziți din somn de un mesaj Ro-Alert din partea autorităților. Notificarea a anunțat emiterea unui cod roșu de ninsori abundente și vreme rea. Având în vedere ora „sensibilă” la care a fost emis, mesajul a fost primit cu ostilitate și a generat reacții vehemente din partea populației. De la mic la mare, de la oameni de rând la persoane publice, opiniile au apărut imediat în mediul online.

Adriana Bahmuțeanu este una dintre persoanele care au ținut să le bată obrazul autorităților, nemulțumită de ora la care a fost trezită din cel mai dulce somn. Jurnalista susține că mesajul Ro-Alert a băgat mai mult spaima în oameni, în loc să își îndeplinească adevăratul scop. În jurul orei 4 și 20 de minute, locuitorii din zona București-Ilfov au primit un mesaj RO-Alert care anunța cod roșu de ninsori abundente, care vor crește stratul de zăpadă la aproximativ 50 de cm.

Adriana Bahmuțeanu, furioasă după mesajul RO-Alert

Într-o postare pe social media, Adriana Bahmuțeanu îi acuză de sadism și lipsă de umanitate pe cei care au luat decizia de a trimite mesajul Ro-Alert la ora 4 dimineața. Jurnalista susține că astfel de atenționări ar trebui să vină în ajutorul populației, nicidecum să îi facă pe oameni să se sperie sau să intre în stare de alertă și tensiune.

„Și ce??? Ninge, nu e sfârșitul lumii, băi nebunilor, nu s-a produs nicio catastrofă!!! Am ajuns să o trăim și pe asta: la 4.00 dimineața sa fim treziți din somn, șocați de sunetul înfricoșător al Ro-Alert, pe motiv că… ninge în București!!! Da’ ce frumos ninge, ca-n povești și visele frumoase pe care le-ați oprit voi cu Ro-Alertul!!! Metoda asta de a băga spaima în populație, pentru te miri ce, a luat amploare în timpul pandemiei, ca acum să se rafineze cu tehnici absolut naziste, cu scopul de a menține teroarea, frica de necunoscut și pericol și, evident, capul plecat, obediența și supunerea oamenilor speriați de ziua de mâine, de vreme ,de sărăcie sau de vreun carcalac!!! Cât sadism și lipsă de umanitate e în capul celor care apasă butonul Ro-Alert la 4.00 dimineața și apoi își râd în barbă, satisfăcuți ca au trezit din somn juma’ de București???”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe contul său de Facebook.

